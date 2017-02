Warnstreiks im öffentlichen Dienst Winterdienst in Oberbayern legt Arbeit nieder

Mit Warnstreiks in mehreren Bundesländern machen die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst zur Zeit Druck vor dem nächsten Treffen mit den Arbeitgebern. Diese Woche kommt es auch in Bayern zu ersten Aktionen. Spüren werden es vor allem Autofahrer in Oberbayern.

So will die Gewerkschaft Verdi am Dienstag die rund 200 Beschäftigten von Autobahn- und Straßenmeistereien zu ganztägigen Warnstreiks aufrufen. Betroffen sind die Autobahnmeistereien Rosenheim, Holzkirchen und Siegsdorf, sowie die Straßenmeistereien Ampfing, Bischofswiesen, Freilassing, Hausham, Neuötting, Rosenheim und Traunstein.

Schwerpunkt am 14. Februar

Laut Verdi soll bei schlechtem Wetter allerdings sichergestellt sein, dass Fahrwege nicht komplett unbefahrbar sind. Auch bei der Flussmeisterstelle in Wasserburg kommt es zum Warnstreik. Den Schwerpunkt planen Verdi und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, aber am 14. Februar. Dann soll es bayernweit in vielen Behörden, Unikliniken und Ämtern zu Aktionen kommen. Die Tarifunion im Beamtenbund in Bayern ruft an diesem Donnerstag zum Demonstrationszug mit anschließender Kundgebung auf dem Platz vor der Lorenzkirche in Nürnberg auf. Beginn ist um 11.30 Uhr.

Weiterverhandelt wird zentral am 16. Februar in Potsdam. Die Gewerkschaften fordern unter anderem sechs Prozent für die knapp eine Millionen Landesbeschäftigten. Die Arbeitgeber lehnen das als zu hoch ab, legten aber kein eigenes Angebot vor.