Tarifkonflikt Warnstreiks im Öffentlichen Dienst

Gedroht hatten die Gewerkschaften schon damit – jetzt werden die Drohungen umgesetzt: Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder. Die zweite Runde am Verhandlungstisch ist in Potsdam ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Auch in Bayern müssen sich Bürgerinnen und Bürger auf Aktionen einstellen. Allerdings noch nicht gleich in dieser Woche – so die Gewerkschaft Verdi Bayern auf Nachfrage gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Auf jeden Fall aber werden noch vor dem nächsten Treffen mit den Arbeitgebern am 16. Februar Landesbeschäftigte auch in Bayern die Arbeit aus Protest niederlegen. Das kann dann Unikliniken, Ministerien, Finanzbehörden, die Polizei, die Forstwirtschaft, Straßen- und Autobahnmeistereien, Kultureinrichtungen des Freistaates oder auch den Erziehungsdienst treffen. Denn neben Verdi und dem Beamtenbund will auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW ihre Mitglieder in Bayern zum Warnstreik aufrufen.



Anders als in anderen Bundesländern jedoch wird sich das auf den Schulbetrieb weniger stark auswirken. Die meisten Lehrkräfte im Freistaat sind verbeamtet und dürfen nicht streiken. Auch Autofahrer müssen sich nicht sorgen. Bei entsprechendem Wetter hat Verdi zwar bisher einen Notdienst für das Räumen der Fahrbahnen garantiert. Und auch die Versorgung der Patienten wird – so das Versprechen – sichergestellt.

Enttäuschte Gesichter

Aus Sicht der Gewerkschaften verlief die erste Verhandlungsrunde in Potsdam völlig unbefriedigend. Der Verhandlungsführer des Deutschen Beamtenbundes, Willi Russ, sagte, die Arbeitgeber seien nicht wirklich bereit gewesen, über ihren Schatten zu springen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sprach von einer "ernüchternder" Gesprächs-Bilanz und Verdi-Chef Frank Bsirske sieht einen Durchbruch noch in weiter Ferne. Deshalb müsse man jetzt mit Warnstreiks für Bewegung in den Verhandlungen sorgen.

Warnstreiks kommen plötzlich

Meist rufen die Gewerkschaften an unterschiedlichen Tagen in unterschiedlichen Bundesländern zu Aktionen auf. Wann genau Bayern auf dem Plan steht, dazu gibt es noch keine Informationen.

Die Gewerkschaften fordern unter anderem sechs Prozent für die Länderbeschäftigten. Die hätten im Vergleich zur Privatwirtschaft und zu den Kollegen beim Bund und den Kommunen einen Nachholbedarf. Die Tarifgemeinschaft der Länder blickt da eher auf die Kassenlage. Sechs Prozent seien nicht finanzierbar. In einem sind beide Seiten sich aber einig: Man werde versuchen, in der dritten Runde am 16. und 17. Februar zum Ergebnis zu kommen.