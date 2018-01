Verschleppt, verhört, erschossen War Mossad verantwortlich für Verschwinden des Münchner Geschäftsmannes Heinz Krug?

Seit Krugs Verschwinden wurde und wird in deutschen und internationalen Medien immer wieder über den Fall Krug berichtet. Täter konnten bis heute nicht ermittelt werden. In einem gemeinsamen Exklusivinterview mit Kontrovers und dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichten die beiden Kinder von Heinz Krug, die Tochter Beate Soller und der Sohn Dr. Kaj R. Krug, die Ungewissheit über das Schicksal des Vaters stelle für beide noch immer eine schreckliche Belastung dar: "Dieses Trauma der Kindheit schleppen wir immer noch mit." Am schlimmsten aber litt die Mutter. "Die Mutti hatte lange, lange Zeit, Jahre, Jahrzehnte geglaubt, Papa käme zurück. Sie war fest überzeugt davon. Meine Mutter hat auch nie wieder geheiratet," berichtet Kaj Krug. Seine Mutter Margot Krug starb verbittert 2004.

Heinz Krug offenbar nach Israel verschleppt

In seinem jetzt aktuell erschienenen Spiegel-Buch "Der Schattenkrieg - Israel und die geheimen Tötungskommandos des Mossad" wie auch in der ARD-Dokumentation "Der Mossad, die Nazis und die Raketen" präsentiert der israelische Journalist und Geheimdienstexperte, Ronen Bergman, bislang geheim gehaltene Unterlagen des israelischen Geheimdienstes. Und der Autor hat mit ehemaligen Mossad-Agenten gesprochen. Diese Recherchen legen nun erstmals nachvollziehbar eine Lösung des Falles Krug nahe: Danach wurde Heinz Krug von Agenten des Mossad in München entführt, über Frankreich nach Israel ausgeflogen, dort monatelang verhört und schließlich im Norden von Tel Aviv erschossen. Die Leiche von Heinz Krug sei aus einem Flugzeug in das Mittelmeer geworfen worden.

Raketen für Ägypten

Das Motiv liegt auf der Hand: Heinz Krug war einer der wichtigsten Mitarbeiter des geheimen ägyptischen Raketenprogrammes. Über seine Münchner Firma lieferte er wichtige Teile nach Ägypten und stand mit prominenten deutschen Raketenforschern, die in Ägypten arbeiteten, in engem Kontakt. Der damalige ägyptische Staatspräsident Nasser drohte mit der Vernichtung Israels.

Die Beteiligung deutscher Staatsbürger an dem Programm belastete Anfang der 1960er Jahre die bundesdeutsch-israelischen Beziehungen schwer. Israel befürchtete einen zweiten Holocaust. Aus diesem Grund startete der israelische Geheimdienst Mossad 1962 Aktionen gegen deutsche und ägyptische Mitarbeiter des Raketenprojektes. Das erste deutsche Opfer der Mossad-Operation mit dem Tarnnamen "Vitamin C" war, laut Bergman, der Münchner Unternehmer Dr. Heinz Krug.

Endlich Gewissheit über das Schicksal von Heinz Krug?

Für Beate Soller und Kaj R. Krug klingen Bergmans Recherchen plausibel. Jetzt wollen sich die Nachkommen von Heinz Krug direkt an die israelische Botschaft wenden, um so eine offizielle Bestätigung zur Verschleppung und dem Tod des Vaters zu erhalten. Die Familie wolle nun endlich nach 55 Jahren ihren Frieden finden. "Es wäre ein Traum", meint Kaj Krug, "wenn wir endlich Klarheit bekämen."