Höchste Warnstufe Große Waldbrandgefahr in Bayern

Hitze, Trockenheit, und keine Änderung in Sicht, denn es bleibt auch in den kommenden Tagen heiß. Dadurch steigt die Waldbrandgefahr. Vor allem Nordbayern ist betroffen. Hier gilt die höchste Warnstufe.

Auch heute werden wieder die Maschinen der bayerische Luftrettung zu Beobachtungflügen ausschwärmen. Vor allem in Unterfranken sind die Wälder knochentrocken, sagt Peter Aichmüller, der Waldbrandbeauftragte der Regierung:

"Heute sind die Waldbrandgefahren sehr hoch, also bis Stufe fünf geht’s da, und das ist tatsächlich die höchste Stufe." Peter Aichmüller, Waldbrandbeauftragter

Betroffen sind auch Oberfranken, die Oberpfalz, Teile Mittelfrankens sowie vereinzelt Niederbayern und das nördliche Oberbayern. Gefährdet sind vor allem Standorte mit Nadelhölzern, sagt Förster Peter Aichmüller.

Am Osser im Bayerischen Wald ist es schon passiert: Eine strohtrockene Wiese hat plötzlich Feuer gefangen, über 200 Einsatzkräfte waren am vergangenen Wochenende im Einsatz. Ein Brand wie dieser könnte sich bei den derzeit hohen Temperaturen in Ostbayern wiederholen, warnen Fachleute.

"Die Kiefer ist eine Nadelbaumart, die lässt sehr viel Licht auf den Boden und auch sehr viel Wärme in den Bestand. Damit kann sich auch der Boden erwärmen und alles, was auf dem Boden liegt, wird dann relativ rasch trocken. Da kann schon mal ein Funke genügen, um dann ein Feuer zu entzünden." Peter Aichmüller

Waldbrandgefahr in Bayern

Experten rechnen mit häufigeren Hitzeperioden

Vorsichtiges Verhalten im Wald Bei Waldspaziergängen oder Holzarbeiten mahnt der Waldbrandexperte zu erhöhter Aufmerksamkeit. Niemand solle Streichhölzer oder Zigarettenkippen im Wald wegwerfen, und natürlich erst recht kein Feuer anzünden.

Durch den Klimawandel könnten in Zukunft Hitzeperioden immer häufiger werden. Die Förster wollen die Wälder deshalb langfristig mit mehr mit Laubbäumen durchmischen, denn die senken das Waldbrandrisiko.