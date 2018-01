Nach dem Parteitag Wahlkrimi bei den Grünen – Aufbruch in eine neue Zeit?

Es war der dritte Parteitag der Grünen in acht Monaten – doch dieser war außergewöhnlich. Denn die Delegierten brachen mit grünen Prinzipien: Das Verbot der Ämterhäufung wurde per Satzungsbeschluss aufgeweicht – und zwei Realos stehen nun an der Spitze.

Barbara Fuchs ist unschlüssig. Die Stadträtin aus Fürth und Delegierte des Grünen-Bundesparteitags weiß, dass sie Robert Habeck ihre Stimme geben wird. Aber welche der beiden Frauen soll sie an die Parteispitze wählen?

Die Qual der Wahl

"Ich finde es extrem schwierig", sagt Barbara Fuchs. Beide Frauen seien ganz toll, sie habe sich noch nicht entscheiden können. Letztendlich werde wohl ihr Bauchgefühl entscheiden.

Gerade betritt Annalena Baerbock die Bühne. Der 37-jährigen Wahl-Brandenburgerin ist klar, dass im Kampf gegen die Mitbewerberin Anja Piel viel von der Rede abhängt, mit der sie sich jetzt um die Parteiführung bewirbt.

"Die Grünen müssen dahin gehen, wo es weh tut"

Baerbock legt denn auch richtig los. Eine "Wumm"-Rede nennt das hinterher einer. Die Grünen müssten dahin gehen, wo es weh tue, appelliert Baerbock an die Delegierten. Beim Thema Kohleausstieg beispielsweise zu den Lobbyisten. Auch sie könne sich schöneres vorstellen.

"Aber das Entscheidende ist, dass wir da stehen. Das entscheidende ist, dass wir da ausgepfiffen werden, und dann, wenn wir in Ruhe erläutert haben: Wir ringen, wir streiten, am Ende von den tausend, die gepfiffen haben, doch ein paar klatschen." Annalena Baerbock in ihrer Bewerbungsrede

Piel: Kompetenzen jenseits der grünen Kernthemen

Viel Beifall bekommt Annalena Baerbock für ihre Rede, auch stehenden. Den bekommt kurze Zeit später aber auch Anja Piel: Die 52-jährige Fraktionschefin aus Niedersachsen ist stimmlich angeschlagen, ausgerechnet jetzt, bei diesem wichtigen Auftritt. Aber Piel ist souverän. Damit wirbt sie auch: mit ihrem integrativen Talent. Sie vertritt zwar den linken Flügel der Partei, tritt aber für alle an. Sie setzt auf das Thema soziale Gerechtigkeit und betont die Kompetenzen der Grünen jenseits der Klimapolitik.

"Wenn wir bei all diesen Themen mitreden und wenn wir kontrovers mitreden können: Warum, verdammte Axt, lassen wir uns die Zuweisung geben, nur als Ökopartei zu gehen. Das wird nicht reichen und das wollen wir nicht. Wir können mehr!" Anja Piel in ihrer Bewerbungsrede

Auch zwei Frauen als Grünen-Vorsitzende wären möglich

Barbara Fuchs, Stadträtin Fürth und Delegierte beim Bundesparteitag der Grünen

Nochmal nachgefragt bei Barbara Fuchs aus Fürth: Wer von beiden konnte sie denn nun überzeugen? "Die sind beide so gut, dass es ganz schwer ist, sich zu entscheiden. Wirklich!“, sagt sie.

Theoretisch wären auch beide Frauen an der Spitze der Grünen möglich: Die Satzung gibt vor, dass "mindestens“ einer der beiden Posten an eine Frau gehen müsse. Aber gestern hatte der Parteitag mit Zweidrittelmehrheit der Satzungsänderung zugestimmt, die Robert Habeck zur Bedingung gemacht hatte für seine Kandidatur. Zweidrittelmehrheit – da überlegt man sich trotz aller beispielhaften frauenpolitischen Erfolge der Vergangenheit in der Partei dann doch, ob man dagegen antritt.

Überraschend deutliches Ergebnis für Baerbock

Dass Annalena Baerbock ebenfalls fast eine Zweidrittelmehrheit der Delegiertenstimmen bekommt, das überrascht schließlich doch. Am Applaus und der Stimmung im Saal war das nicht vorhersagbar gewesen. Barbara Fuchs habe am Ende Sach-Argumente gegeneinander abgewogen, sagt sie - und sich für Annalena Baerbock entschieden.

"Weil sie diejenige ist, die vermutlich die besseren Brücken in die ostdeutschen Bundesländer bauen kann, und weil ich es ganz wichtig finde, dass wir die nicht verlieren, sondern zu uns in unsere grüne Politik holen. Das war letztendlich das Sachkriterium, das ich als entscheidend genommen habe." Barbara Fuchs, Grüne Stadträtin in Fürth und Delegierte

Bei der Wahl von Robert Habeck hielt sich die Spannung in Grenzen – lediglich die Höhe des Ergebnisses war von Interesse. Er bekam noch mehr als die 77 Prozent bei der Abstimmung zur Satzungsänderung: 81 Prozent der Delegierten wählten den 48-jährigen Noch-Umweltminister von Schleswig-Holstein zum neuen Parteichef.

Acht Monate hat er nach der Satzungsänderung nun Zeit, sein Ministeramt abzugeben. Das war der Kompromiss; Habeck hatte ursprünglich ein Jahr Übergangszeit gefordert. Wären es weniger als acht Monate geworden, wäre er nicht zur Wahl angetreten. Bislang hatte die Satzung gar keine Übergangszeit vorgesehen.

Wer an wessen Seite?

Annalena Baerbock und Robert Habeck gelten für viele als „Dream-Team“ an der Spitze der Grünen. Welche Bedeutung das Amt für sie hat, hat Baerbock in ihrer Bewerbung klar gemacht: Sie wolle nicht die Frau an seiner Seite sein, betonte sie, „sondern: Grünen-Bundesvorsitzende!“. Vielleicht habe er das Glück, der Mann an ihrer Seite sein zu dürfen, konterte Habeck.

Mit Rückenwind in eine neue Politik

Die beiden können miteinander. Und haben nun eine große Mehrheit der Grünen-Delegierten hinter sich. Rückenwind für die linksliberale Politik, die Habeck mit der Partei nun machen will - Machtanspruch inklusive.

"Machen. Machen heißt, sich einmischen, machen heißt kämpfen. Und nichts Gutes entsteht ohne Einmischung. Und aus Machen entsteht dann irgendwann auch Macht. Macht kommt von Machen, nicht von Wollen oder von Reden. Von sich einmischen! Deswegen sind wir hier: Deswegen streiten wir!" Robert Habeck in seiner Bewerbungsrede

Auch Barbara Fuchs, die grüne Stadträtin aus Fürth, hat er damit erreicht. Sie setzt darauf, dass der neue Elan nun bis zu den Landtagswahlen in Bayern reicht. Und falls nicht, hätte sie da schon eine Idee: Sie würde gerne den Robert Habeck nach Bayern holen, als Umweltminister. Landwirtschaftsthemen seien ja mit der CSU „ganz heiß“ und schwierig, sagt Fuchs. Sie hoffe, dass da Unterstützung von der neuen Parteispitze komme – denn die könne man brauchen.