Urteile im Dieselskandal Gibt VW in der Abgasaffäre nach?

In der Dieselaffäre hat Volkswagen erstmals verlorene Prozesse gegen Kunden in Deutschland akzeptiert. Nun wird darüber spekuliert, ob das möglicherweise eine Wende in der Verteidigungslinie des Konzerns ist.

Bisher war es die Strategie von VW, mit Vergleichen und Berufungen rechtskräftige Urteile zu vermeiden. Doch jetzt verzichtet VW in drei Fällen auf diese Vorgehensweise - zwei davon mit Klägern aus Bayern.

In dem einen Fall geht es um einen VW Passat aus dem Jahr 2012. Der Dieselmotor hat die unzulässige Abschalteinrichtung. Der Kunde darf das Fahrzeug zurückgeben, urteilte das Landgericht Arnsberg und sprach von einer arglistigen Täuschung des Herstellers. Für die dreijährige Nutzung darf VW etwas über 14.000 Euro vom Kaufpreis abziehen, der lag bei 37.000 Euro. Zudem muss der Konzern die Verfahrenskosten übernehmen und Zinsen zahlen.

In den anderen beiden Fälle geht es um einen Audi A5 in Bayreuth und einen VW Tiguan in Wuppertal. Die Fälle seien ähnlich gelagert, heißt es bei der Anwaltskanzlei Rogert & Ulbrich, die eigenen Angaben nach rund 2.100 geschädigte VW Kunden vertritt und über 700 Klagen eingereicht hat.

Strategiewechsel oder Ausnahme?

Die Klägeranwälte sehen in der Akzeptanz der Urteile eine Signalwirkung und einen Strategiewechsel des Konzerns, verlorene Prozesse zu akzeptieren.

Dem widerspricht VW. Man geht davon aus, dass diese Urteile keinen Einfluss auf andere laufende Verfahren haben werden, wie es in einer schriftlichen Stellungnahme heißt. Dass man auf eine Berufung verzichtet hat, wird VW nach eine Ausnahme bleiben. Volkswagen halte an der Rechtsauffassung fest, dass eine Schadensersatzpflicht der Volkswagen AG gegenüber Käufern betroffener Fahrzeuge nicht in Betracht komme. Grund für den aktuellen Verzicht auf Berufung sei ...

"... dass der aktuelle Marktwert der Fahrzeuge nur knapp unter dem Betrag liegt, den die Volkswagen AG an die Kläger Zug um Zug und gegen Übergabe und Übereignung des Fahrzeugs zu leisten hat. Volkwagen kann das Fahrzeug anschließend zum aktuellen Marktwert weiterverwerten. Es entsteht Volkswagen also kein wesentlicher wirtschaftlicher Schaden." Stellungnahme von VW gegenüber dem BR

Noch viele Verfahren in der Schwebe

Für den ADAC Rechtsexperten Klaus Heimgärtner ist die Entscheidung von VW, in diesen Fällen nicht in Berufung zu gehen, schon eine Überraschung, aber auch er scheut sich, von einem Strategiewechsel zu sprechen. Es seien viele Verfahren in der Berufung. Heimgärtner verweist auf ein Verfahren vor dem Oberlandesgericht Celle, der Urteilsspruch dort werde noch interessanter.

VW vor Gericht: Was bisher geschah

Volkswagen hatte im September 2015 Abgas-Manipulationen bei weltweit elf Millionen Dieselautos zugeben müssen. Eine illegale Software drückte den Schadstoffausstoß bei Emissionstests nach unten. Anders als in den USA verweigert der Autobauer deutschen Käufern von manipulierten Diesel-Fahrzeugen grundsätzlich eine Entschädigung. Hierzulande wird bei den betroffenen Fahrzeugen in der Werkstatt eine neue Software aufgespielt.



Vor wenigen Wochen erst hatte das Landgericht Nürnberg-Fürth entschieden, dass neun Käufer von VW-Fahrzeugen ihre Autos zurückgeben können und den Kaufpreis erstattet bekommen. Zusätzlich haben sie Anspruch auf Schadenersatz. Der Unterschied zum Fall in Bayreuth: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Im November 2016 hatte das Regensburger Landgericht in der VW-Abgas-Affäre zugunsten eines Autokäufers aus Donaustauf entschieden. Geklagt hatte der Kunde allerdings nicht gegen VW, sondern gegen den Autohändler.