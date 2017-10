"Du Video?", "Du?", "Schau Dich an!": Zugeben, das Deutsch ist etwas holprig und dennoch wirkt es vermutlich für viele Nutzer vertrauenserweckend, wenn sie eine solche Nachricht erhalten, noch dazu mit einem freundlichen Zwinker-Smiley, noch dazu, wenn sie von einem Facebook-Freund kommt. Doch Vorsicht in angesagt, denn seit einigen Tagen werden über den Facebook-Messenger genau solche Mitteilungen verschickt zusammen mit einem Link, den man aber auf keinen Fall anklicken sollte.

Malware und Schlimmeres

Denn der Link führt offenbar zu einer falschen Login-Seite, die der von Facebook aber täuschend echt ähnelt. Gibt man hier nun seine Daten ein, haben die Betrüger Zugriff auf das Konto und können wertvolle Infromationen abgreifen, warnt die Polizei Niedersachsen. In machen Varianten werden die Nutzer aber auch aufgefordert, Software zu installieren, die sich dann jedoch als Malware oder sogar als Ransomware entpuppt, so werden die berüchtigten Erpressungstrojaner genannt, die die eigene Festplatte verschlüsseln. Perfide: Sobald man den Link angeklickt hat, schickt man ihn auch an Freunde weiter, die dann ebenfalls dazu verführt werden, auf den Link zu klicken – eine Kettenreaktion.

Trau, schau, wem! - auch auf Facebook!

Es ist nicht das erste mal, dass der Facebook-Messanger von Kriminellen benutzt wird, um damit arglose Nutzer zu überlisten. Schon vor ein paar Monaten kursierten solche Nachrichten durch das Netzwerk. Schützen kann man sich vor allem, in dem man seinen gesunden Menschenverstand einsetzt. Man sollte beispielweise nie Links anklicken, bei denen man sich unsicher ist, was sich dahinter verbirgt und erst recht keine Software installieren, die einem merkwürdig vorkommt. „Trau, schau, wem!“ das gilt im Internet sowieso, aber auch auf Facebook.