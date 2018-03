Grüne vs. Städtetag Volksbegehren: Bündnis gegen Flächenfraß übergibt 48.000 Unterschriften

Das Bündnis "Betonflut eindämmen" hat heute in München fast 50.000 Unterschriften für das Volksbegehren gegen den Flächenfraß an das Innenministerium übergeben. Ein neuer Rekord für den Antrag auf Volksbegehren. Gereicht hätten 25.000 Unterschriften. Der bayerische Städtetag kritisiert das Volksbegehren.

Mit dem Volksbegehren will das Bündnis den täglichen Flächenverbrauch in Bayern für Straßen und Gebäude von 13 Hektar auf 5 Hektar senken. Mit dieser Fläche komme schließlich auch das boomende Nachbarland Baden-Württemberg aus, so Ludwig Hartmann, Chef der Landtagsgrünen.

"Wir möchten eine Politik in Bayern erreichen – mit unseren Unterschriften, mit dem Volksbegehren - die denkt, bevor der Bagger kommt. Damit Bayern Heimat bleibt. Praktisch heißt das in Zukunft: Wo ein Baumarkt noch gebaut wird - statt ebenerdigem Parkplatz und ebenerdigem Gebäude – Tiefgarage, zwei Stockwerke." Ludwig Hartmann, Chef der Landtagsgrünen

So könne man laut Hartmann zwei Drittel der Flächen erhalten.

Unvermehrbarer Boden als Lebensgrundlage erhalten

Neben ÖDP, Landesbund für Vogelschutz oder Bund Naturschutz unterstützt das Volksbegehren auch die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL).

"Wir Bauern nehmen die Verantwortung für unsere Böden ernst, als Lebensgrundlage auch zukünftiger Generationen. Er darf nicht weiter einer überholten Wachstumsideologie geopfert werden." AbL-Chef Josef Schmid

Städtetag kritisiert das Volksbegehren als nicht zielführend

Der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, der Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl, kritisiert das Volksbegehren der Grünen gegen Flächenfraß. Den Flächenverbrauch zu reduzieren sei zwar wichtig, allerdings schieße das Volksbegehren bei der Wahl der Mittel über das Ziel hinaus, so Gribl.

Denn das Volksbegehren berühre verfassungsrechtlich garantierte Ziele wie die Schaffung bezahlbaren Wohnraums oder die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen. Außerdem würde der Gesetzentwurf des Volksbegehrens die - in der Verfassung festgeschriebene - kommunale Planungshoheit einschränken.

Innenministerium hat jetzt sechs Wochen Zeit zur Prüfung des Volksbegehrens

Das bayerische Innenministerium hat jetzt sechs Wochen Zeit, die Unterschriften und die Zulässigkeit des Volksbegehrens zu prüfen.

Bei einem positiven Urteil benennt es dann auch den zweiwöchigen Zeitraum für die Eintragungsfrist für das eigentliche Volksbegehren. Dabei müssen sich dann zehn Prozent der Wahlberechtigten, also etwa 950.000 Bürger, auf ihren Gemeinden eintragen.