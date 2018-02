Ferienbeginn: Viel Verkehr auf Bayerns Autobahnen

Das trübe Wetter konnte die Urlauber nicht vom Start in die Faschingsferien abhalten. Richtung Süden brauchte man Geduld. Vor allem auf der A8 München-Salzburg kam es immer wieder zu Staus, teils auf einer Länge von 12 Kilometern.

Die Autobahnen waren aber nicht nur Richtung Süden voll: Durch den Bettenwechsel in den Hotels der Touristenzentren und die zu Ende gehenden Winterferien in vier Bundesländern war auch in Richtung Norden viel los.

Auch die nächsten Tage drohen Staus

Das sorgte auch in Franken für viel Verkehr und so manchen Stau. Auf der A9 waren viele Berliner Richtung Heimat unterwegs. Der ADAC rechnet auch in den nächsten Tagen mit einem hohen Verkehrsaufkommen.