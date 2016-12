Innere Sicherheit Mehr Videokameras für gefährdete Plätze

Nach dem Terroranschlag und dem Übergriff auf einen Obdachlosen in der U-Bahn Berlins soll verstärkte Videoüberwachung für mehr Sicherheit sorgen. Darin ist sich die Politik weitgehend einig. Aber geht das eigentlich? Und was bringt es wirklich?

Videoüberwachung verhindert keine Anschläge, hilft aber bei der Aufklärung von Verbrechen – so bringt es Burkhard Lischka, Innenexperte der SPD, auf den Punkt. Der U-Bahn-Übergriff konnte sehr schnell via öffentlicher Fahndung mit Überwachungsbildern geklärt werden.

Auch der Attentäter von Berlin hätte so schneller identifiziert werden und sich nicht durch halb Europa absetzen können, ist CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer überzeugt. Er warf dem Berliner Senat eine "grob fahrlässige Gefährdung der Sicherheit" vor. Der Senat hatte sich gegen eine Ausweitung der Videoüberwachung ausgesprochen. Aus Datenschutzgründen.

Der Datenschutz müsse eingeschränkt werden, wenn es um die Sicherheit gehe, sagt erwartungsgemäß auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Unterstützung kommt vom Vize-Chef der Bundespolizeigewerkschaft Ernst Walter.

Sicherheit vor Datenschutz

"In Kaufhäusern haben die Menschen kein Problem, sich von privaten Leuten mit Kameras überwachen zu lassen. Kaum sind aber auf öffentlichen Plätzen Videoüberwachungen der Polizei geplant, schreien die Menschen auf. Das ist für mich nicht zu verstehen." Ernst Walter, Vize-Chef der Bundespolizeigewerkschaft

Vor Aktionismus auf Kosten der Freiheitsrechte warnt Matthias Schmidt (SPD), Mitglied des Innenausschusses. Erst müssten die Ermittlungsbehörden ihre Arbeit machen und Sachverhalte analysiert werden. Erst dann gebe es eventuell politischen Handlungsbedarf.

Überwachung überall unmöglich

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow, sieht schlicht Kapazitätsgrenzen. Videoüberwachung könne in der Bevölkerung für ein höheres Sicherheitsgefühl sorgen. Aber:

"Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass jeder Weihnachtsmarkt, jede Einkaufspassage, jede Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs und jeder Wochenmarkt videoüberwacht werden soll." Oliver Malchow, Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei

Selbst die Grünen verschließen sich Verschärfungen der Sicherheitsgesetze nicht mehr. Innenexperte Konstantin von Notz nannte Videoüberwachung an "besonders gefährdeten Orten" sinnvoll. Grünen-Vorsitzender Cem Özdemir sprach sich generell dafür aus, Defizite in der Umsetzung von bestehenden Gesetzen und Gesetzeslücken zu prüfen. Dies müsse aber "auf Grundlage unseres Rechtsstaates und nicht ins Blaue hinein" geschehen.

Verfassung gebietet Filmpausen

Und was sagt der Rechtsstaat? Die Verfassung lässt wenig Raum für die Totalüberwachung öffentlicher Plätze. Laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2007 ist öffentliche Videoüberwachung nur unter zwei Voraussetzungen zulässig: Erstens, es gibt an dem konkreten Ort einen konkreten Anlass für die Überwachung. Zweitens: Es muss immer geprüft werden, ob die Überwachung räumlich und zeitlich beschränkt werden kann, also beispielsweise auf den Eingangsbereich eines öffentlichen Gebäudes oder auf die Nachtstunden. Videoüberwachung generell, überall und immer erlaubt die Verfassung also nicht.

Große Bühne für Attentäter

Datenschützer und Juristen sehen mehr Videoüberwachung skeptisch. Mehr Kameras führten in der Regel nicht zu mehr Sicherheit, erklärte der Anwaltverein. Und der Richterbund warnte, die Überwachung könne die Freiheit von Bürgern einschränken und Terroranschläge womöglich sogar begünstigen: Bilder von Attentätern, die nach der Tat über TV-Bildschirme weltweit flimmern, verstärken den Heldenmythos, den die Terrormiliz Islamischer Staat für ihre Kämpfer aufbauen will.