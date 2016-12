Forderung nach mehr Videoüberwachung Was ist möglich, wo beginnt die Privatsphäre?

"Ich kann dem Berliner Senat nur empfehlen, die Videoüberwachung auf alle öffentlichen Plätze auszuweiten" Burkhard Lischka, Innenexperte der SPD

Was in den letzten Monaten eher eine Forderung der CDU/CSU gewesen ist, sorgt jetzt auch für eine Debatte innerhalb der SPD. Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin Charlottenburg hat die Diskussion angeheizt, ob die Videoüberwachung öffentlicher Plätze erhöht werden soll. Doch damit verbunden ist die Frage, wieweit die Überwachung gehen darf und wo die Privatsphäre beginnt.

Nützt der Tataufklärung, verhindert keine Anschläge

Gegenüber der "Rheinischen Post" hatte Lischka geäußert, die Videoüberwachung sei zwar in der Regel kein geeignetes Instrument, Anschläge zu verhindern. Sie könne aber bei der Tataufklärung helfen. Das scheinen gerade die beiden Überfälle in den Berliner U-Bahnhöfen zu bestätigen. Relativ rasch waren die Täter der Polizei bekannt.

Linus Neumann, Chaos Computer Club

Zurückhaltend äußerte sich der Chaos Computer Club, indem er vor einer Ausweitung der Videoüberwachung warnte. Das Ergebnis wäre ein großes vernetztes System, das eine Vollüberwachung aller Menschen in der Öffentlichkeit ermöglichen würde, so CCC-Sprecher Linus Neumann.

Gegen überzogene Erwartungen von mehr Videoüberwachung zur Verbesserung der Terrorabwehr warnt auch der Deutsche Anwaltverein. Abgesehen davon, dass Anschläge durch Videoüberwachung nicht verhindert würden, bleibe bei der "anlasslosen optischen Videoüberwachung" das Recht der Bürger auf informationelle Selbstbestimmung auf der Strecke. In seiner Erklärung weist der Anwaltverein darauf hin, dass die Polizei schon jetzt dort überwachen dürfe, wo es nötig sei. Es käme vor allem darauf an, bestehende Möglichkeiten konsequenter auszuschöpfen.

"Videoüberwachung an speziellen Orten"

In Bayern wurden vor vier Jahren 17.800 öffentliche Videokameras gezählt, ein Plus von über 50 Prozent seit 2008. Zahlen zum aktuellen Umfang der Videoüberwachung in Bayern gibt es aber nicht. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ist aber überzeugt:

"Es ist sinnvoll, an speziellen Orten Videoüberwachung weiter auszubauen. Und die Menschen fühlen sich auch sicherer." Joachim Herrmann

Die angesprochenen Menschen reagieren bei einer Straßenumfrage aber eher gespalten: Es gebe schon genug und halte niemanden von Straftaten ab, sagen die einen. Andere sind für einen Ausbau der Überwachung.

Sicherheitskonzept erforderlich

Thomas Petri, Datenschutzbeauftragter in Bayern

Bereits der Anschlag von Ansbach und das Attentat von München waren für Bundesinnenminister de Maizière der Anlass, Erleichterungen für private Videoüberwachung im öffentlichen Raum zu fordern. In und um Einkaufszentren beispielsweise, bis hinaus auf die Parkplätze. Also mehr, als die bisher üblichen und erlaubten Videokameras zum Schutz vor Ladendiebstählen. Thomas Petri dagegen, Bayerns Landesbeauftragter für den Datenschutz, wendet allerdings aus rechtlichen Gründen ein:

"In solchen Bereichen ist Videoüberwachung zulässig, wenn es eingebunden ist in ein Sicherheitskonzept." Thomas Petri, bayerischer Datenschutzbeauftragter

Neue europäische Verordnung

Die meisten U- und S-Bahnhöfe in Bayern werden mit so einem Sicherheitskonzept videoüberwacht. Bundesinnenminister de Maizières Pläne, im Bundesdatenschutz Genehmigungen für private Videoüberwachung im öffentlichen Raum zu erleichtern, haben sowieso nur eine kurze Halbwertszeit. Im Mai 2018 tritt die neue europäische Datenschutzverordnung in Kraft. Die gilt dann auch für die private, also nichtstaatliche Videoüberwachung im öffentlichen Raum.

Das wird unsere Genehmigungspraxis verändern, sagt Thomas Kranig, Chef des Landesamtes für Datenschutzaufsicht: "Dann haben wir eine allgemeine Abwägungsklausel. Ob die über oder unter dem momentanen Niveau ist, kann ich noch nicht sagen."