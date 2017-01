Chance auf Wiedereinreise? Ahmad Pouya erhält Vertragsangebot aus Bayern

Der afghanische Musiker Ahmad Pouya hat Deutschland verlassen. Am Freitag ist er nach Kabul geflogen um damit seiner Abschiebung zuvorzukommen. Nun soll er ein Jobangebot vom Staatstheater am Gärtnerplatz erhalten haben.

Obwohl der Musiker und gelernte Zahnarzt Pouya ein Musterbeispiel für gelungene Integration ist, sollte er abgeschoben werden. Auch zwei Petitionen sowie die Unterstützung durch die deutsche Orchestervereinigung und prominente Politiker wie Ex-Kulturminister Thomas Goppel und Claudia Roth haben nichts genutzt. Ahmad Pouya ist gemeinsam mit Albert Ginthör, einem Geiger des Staatstheaters am Gärtnerplatz, mittlerweile in Kabul angekommen. Aus Solidarität hat der Geiger den Afghanen begleitet. Er und Pouya kennen sich vom Musikprojekt ZAIDE.

Intendant will Pouya in Deutschland verpflichten

Der Geiger Albert Ginthör begleitet Ahmad Shakib Pouya

Die beiden verstecken sich derzeit in Kabul. Sie fürchten Angriffe auf ihr Leben. Gleichzeitig versuchen sie, zur deutschen Botschaft vorzudringen, um dort einen Antrag auf Wiedereinreise zu stellen. Der Intendant des Staatstheaters am Gärtnerplatz hat Pouya einen künstlerischen Vertrag unterbreitet. Damit soll auch die Chance Pouyas auf Wiedereinreise nach Deutschland erhöht werden. Im Moment muss er sich in der afghanischen Hauptstadt versteckt halten, da er um seine Sicherheit fürchtet, auch wegen eines politischen Songs gegen IS und Taliban, den er vor Kurzem veröffentlicht hat.

Vor acht Jahren floh Pouya vor den Taliban nach Deutschland, beherrscht die deutsche Sprache mittlerweile nahezu perfekt, spricht fünf weitere Sprachen und war als Dolmetscher in der Flüchtlingsarbeit tätig. Bei der IG Metall fand der 33-Jährige einen festen Job und sollte dort eine Beratungsstelle für Flüchtlinge leiten. Doch die Ausländerbehörde verweigerte ihm die Arbeitserlaubnis. Pouya wollte mit seiner freiwilligen Ausreise der Abschiebung und damit einem Wiedereinreiseverbot zuvor kommen. Pouya hatte zuletzt im Musiktheaterprojekt ZAIDE mitgewirkt. Er ist einer der Mitbegründer des Augsburger Flüchtlingsprojekt Grandhotel Cosmopolis.