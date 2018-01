Schatten über Faschingszug in Donauwörth Junger Mann wird bei Verpuffung schwer verletzt

Der Faschingsumzug in Donauwörth hat tragisch geendet: An einem der Faschingswagen kam es zu einer Verpuffung, ein 21-Jähriger wurde schwer verletzt, acht weitere junge Leute erlitten leichtere Verletzungen.

Der Faschingszug war gerade vorbei, am Volksfestplatz in Donauwörth wollte eine Gruppe junger Burschen ihr Fahrzeug wieder so umbauen, dass es von der Polizei im normalen Straßenverkehr nicht beanstandet wird. Beim Nachfüllen des Stromaggregats mit Benzin kam es aber zu einer Verpuffung, ein 21-Jähriger erlitt dadurch schwere Brandwunden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Zentrum für Brandverletzungen nach München-Bogenhausen geflogen. Wie es ihm momentan geht, ist derzeit nichts bekannt.

Acht weitere junge Leute im Umfeld des Wagens wurden leicht verletzt. Die Kripo hat den Wagen sichergestellt und untersucht nun, wie es zu der Verpuffung kommen konnte.