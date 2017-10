Umstrittener Unkrautvernichter Verlängert die EU die Glyphosat-Zulassung?

Soll der Unkrautvernichter Glyphosat auch in den kommenden Jahren in Europa eingesetzt werden dürfen oder nicht? Genau darüber berät ein Ausschuss in Brüssel, in dem Vertreter aller EU-Länder sitzen. Ob sie bereits heute eine Entscheidung treffen werden, ist offen.

Von: Karin Bensch