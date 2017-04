Überfälle in München und Rosenheim 27-Jähriger soll brutaler Vergewaltiger sein

Ein 27 Jahre alter Mann soll für die Vergewaltigung einer Joggerin im Englischen Garten und einer Frau in Rosenheim verantwortlich sein. Das gab die Münchner Polizei bekannt. Beide Taten waren äußerst brutal.

Der 27-Jährige wurde bereits am 31. März verhaftet - unter anderem wird ihm versuchter Mord vorgeworfen. Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte das die Polizei nach eigenen Angaben aber nicht früher bekannt geben. Der Mann ist türkischer Asylbewerber, wie die Polizei mitteilte.

Er hat demnach eine Frau und zwei Kinder im Alter von einem und drei Jahren. Er ist im Oktober 2015 über Kiefersfelden nach Deutschland eingereist. Zunächst hielt er sich noch in Rosenheim auf, Anfang Dezember kam er dann nach München. Der Mann bestreitet laut Polizei alle Vorwürfe - er will mit beiden Taten nichts zu tun haben.

"Aus unserer Sicht ist die Spurenlage eindeutig." Markus Kraus, Chef der Münchner Mordkommission

Brutale Gewalt angewendet

Im Dezember 2016 war eine 45-jährige Joggerin im Nordteil des Englischen Gartens überfallen und vergewaltigt worden. Die festgestellte DNA passte zu einem weiteren Verbrechen aus dem November 2015 in Rosenheim. Am Inndamm war eine 29-Jährige vergewaltigt worden. Beide Opfer wurden so massiv misshandelt, dass sie das Bewusstsein verloren. Wegen der Brutalität der Tat ermittelte die Mordkommission.

Die Ermittler waren durch Zufall auf den 27-Jährigen gekommen. Seine DNA war in einem anderen Fall - einem Raub in einem Münchner Betrieb - sichergestellt worden. Als klar war, dass sie mit den Spuren bei den Vergewaltigungen übereinstimmte, wurden Speichelproben von allen Mitarbeitern genommen. Mit der Tat in Feldmoching hatte der 27-Jährige nichts zu tun. Ob er für weitere Überfälle, etwa die versuchte Vergewaltigung einer 24-jährigen Joggerin im Münchner Luitpoldpark, verantwortlich ist, blieb zunächst unklar.