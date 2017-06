Verdi protestiert Personalmangel in Krankenhäusern

Mit Protestaktionen in ganz Bayern macht die Gewerkschaft Verdi auf den Personalmangel in den Krankenhäusern aufmerksam. In Bamberg wollen die Gewerkschafter der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml rund 50.000 Unterschriften von Klinikpersonal übergeben.

Gestern Günzburg heute Ingolstadt, Fürth, Regensburg und Bamberg: Nicht nur in diesen Aktions-Städten - überall in den Krankenhäusern im Land gibt es zu wenig Pflegepersonal und die Gewerkschaft protestiert dagegen.

Ein höherer Pflegeschlüssel ist möglich

50.000 unzufriedene und überlastete Krankenschwestern und Pfleger haben bereitwillig auf den Listen unterschrieben. Dass es auch mit mehr Personal geht, sieht man im Ausland. Laut Verdi sind in Dänemark fast dreimal so viele Menschen damit beschäftigt, sich um kranke Menschen zu kümmern. In der Schweiz sind es mehr als doppelt so viele wie in Deutschland. Sogar Österreich meldet noch 60 Pflegebedienstete pro 1.000 Einwohner. In deutschen Kliniken sind es 47.

"Beschäftigte werden zur chronischen Überschreitung ihrer Belastungsgrenzen genötigt, die Versorgung der Patienten leidet. Damit muss Schluss sein." Robert Hinke, Verdi Bayern

Appell an Huml

Verdi beziffert den Personalbedarf allein in bayerischen Kliniken mit mehr als 20.000 Stellen, davon die Hälfte in der Pflege. Mit den Unterschriften will die Gewerkschaft die bayerische Gesundheitsministerin von der Notwendigkeit überzeugen, den Pflegeschlüssel in Bayern zu verbessern.