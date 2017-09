Verdi ruft zum Streik auf Protest gegen Pflegenotstand

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Klinikbeschäftigte in mehreren Bundesländern zu Streiks aufgerufen, um damit gegen eine "schlechte Personalausstattung in den Krankenhäusern" zu protestieren. Auch in Bayern gibt es Aktionen.

Einige Arbeitgeber hätten "keine Bereitschaft" gezeigt, Entlastung für die Beschäftigten zu schaffen, erklärte Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler. Deshalb seien Beschäftigte in Krankenhäusern in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Berlin aufgerufen, heute die Arbeit niederzulegen.

Pausenzeiten einhalten

Die Notaufnahme der Uniklinik Würzburg

Dabei will die Gewerkschaft auf die Pausenzeiten pochen. In Unterfranken gibt es dazu Infostände und Gespräche an der Uniklinik Würzburg, am Klinikum Main-Spessart in Lohr und am Klinikum Aschaffenburg.

Weil Stationen oft unterbesetzt sind haben Pflegekräfte laut Verdi vielfach keine Möglichkeiten, Pausen zu machen. Die seien aber wichtig, damit bei der Pflege keine Fehler passieren.

70.000 Pflegekräfte fehlen

Laut Verdi fehlen bundesweit 70.000 Pflegekräfte. 10.000 davon in Bayern. Die prekäre Personalsituation in den Krankenhäusern "gefährdet Patienten und macht chronisch überlastete Beschäftigte selbst krank,", so verdi.

Des weiteren soll ausgeschlossen werden, dass Auszubildende herangezogen werden, um Personalengpässe abzufedern.

Bereits gestern streiken die Beschäftigten der Berliner Charité. Dort wurde 2016 der bundesweit erste Tarifvertrag abgeschlossen, der die Personalausstattung regelt. Allerdings beklagt Verdi eine "mangelnde Bereitschaft des Arbeitgebers", den Tarifvertrag umzusetzen.