Gewerkschaft Verdi setzt Warnstreiks bei der Telekom in Bayern fort

Bei der Telekom in Bayern wird es heute zu weiteren Warnstreiks kommen. Die Gewerkschaft Verdi ruft laut eigenen Angaben den Tag über rund 500 Telekom-Beschäftigte des Technischen Service im Innen- und Außendienst zu Aktionen auf. Sie sind vor allem für die Behebung von Störungen zuständig.

Die Gewerkschaft Verdi ruft laut eigenen Angaben den Tag über rund 500 Telekom-Beschäftigte des Technischen Service im Innen- und Außendienst zu Aktionen auf. Sie sind vor allem für die Behebung von Störungen zuständig. Betroffen von den Warnstreiks sind mindestens acht Standorte, darunter Augsburg, München, Rosenheim und Würzburg. Da die Aktionen noch auf zwei Stunden begrenzt sind, halten sich laut Gewerkschaft die Folgen in Grenzen. Der ein oder andere Kunde der Telekom aber müsse damit rechnen, dass ein Techniker verspätet eine Störung bearbeitet oder am heutigen Tag nicht kommt.

Verdi und Telekom verhandelt Ende März weiter

Die Gewerkschaft fordert 5,5 Prozent für die rund 55.000 Tarifkräfte der Telekom (außer T-Systems) und 75 Euro mehr im Monat für Auszubildende. Beim zweiten Treffen in der Tarifrunde hatte die Telekom kein Angebot genannt. Weiterverhandelt wird am 21. und 22. März in Berlin.