Kein Fleisch für Vegetarier! Agrarminister rückt Veggie-Wurst auf die Pelle

Schmidt will verbieten, dass Veggie-Lebensmittel mit Namen für Fleischprodukte bezeichnet werden: wo kein Fleisch drin ist, darf auch nicht Fleisch draufstehen. Wer Appetit auf Fleisch hat, soll gefälligst welches essen?

"Ich möchte nicht, dass wir bei diesen Pseudo-Fleischgerichten so tun, als ob es Fleisch wäre." Agrarminister Christian Schmidt (CSU)

Vurst vielleicht? Und Vleisch?

Bezeichnungen wie "vegetarisches Schnitzel" und "vegane Currywurst" seien komplett irreführend und würden die Verbraucher verunsichern. "Ich setze mich dafür ein, dass sie im Sinne einer klaren Verbraucherkennzeichnung verboten werden", so der CSU-Politiker. Die Hersteller sollten sich eigene Namen einfallen lassen. Vurst vielleicht? Und Vleisch?

Frisch aufgebrüht ist diese Forderung freilich nicht. Die CDU in Niedersachsen, neben Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen größtes deutsches Fleischproduktionsland, brachte ein Verbot von Fleischnamen für Ersatzprodukte schon im Oktober auf den Tisch.

Heute Schwein gehabt?

Fleisch muss also Fleisch bleiben, findet nun auch Schmidt. Und am besten stammt es vom Schwein. Gestern hatte der Minister auch die Debatte um Schweinefleisch in Kantinen von Schulen und Kindergärten wieder aufgewärmt.

"Dass unsere Kinder kein Schweinefleisch mehr bekommen, ist völlig inakzeptabel." Christian Schmidt

Fleischpflanzerl? Agrarminister kocht mit Schülern

Es sei ein "Versagen der Schulträger", wenn Kinder keine ausgewogene Ernährung bekämen. Auch wenn die Zahl der Muslime im Land steige, dürfe man nicht aus Bequemlichkeits- oder Kostengründen für die Mehrheit in der Gesellschaft die Auswahl einschränken.

Muslimen ist der Verzehr von Schweinefleisch verboten. Schulen und Kitas stehen tatsächlich vor der Herausforderung, weniger Fleisch auf den Tisch zu bringen. Allerdings auch, weil immer mehr Schüler sich vegetarisch oder vegan ernähren.

Veggie-Wurst boomt

Vegane Ernährung ist ein Mega-Trend bei der Jugend und auch die Altersgruppe der über 50-Jährigen hat laut GfK den maßlosen Fleischkonsum satt. Als sogenannte Flexitarier verzichten sie nicht ganz auf Steak und Salami, greifen aber immer öfter zwischendurch zum Fleischersatz.

Ganz zur Freude der Veggie-Branche, in die auch immer mehr traditionelle Wursthersteller vorstoßen. Rügenwalder Mühle zum Beispiel macht mittlerweile 20 Prozent seines Umsatzes mit vegetarischer Wurst. Laut dem Institut für Handelsforschung (IFH) Köln aßen die Deutschen 2015 um 25,9 Prozent mehr Veggie-Wurst.

Schmidt kündigte an, das nationale Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schule werde künftig Mustervorschläge für eine ausgewogene Ernährung machen. Vegetarische Schnitzel werden dabei wohl nicht serviert.

Bissiges aus dem Netz

Im Netz köchelt derweil der Spott hoch. In CSU sei auch nichts Christliches und Soziales drin, witzelt etwa User Lücäs. Oliver Das Gupta von der SZ fragt sich, was denn mit dem Leberkäse passieren wird. Weder Leber drin, noch Käse.

Ich fühle mich von veganer Currywurst so betrogen. Wenn jetzt noch rauskommt, dass im Kinderschnitzel keine Kinder sind, wähle ich CSU. — Torsten Beeck (@TorstenBeeck) 28. Dezember 2016