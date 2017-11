Tofu oder Schweinebraten Wie vegan is(s)t Bayern?

Der Vegetarier- und Veganerbund "ProVeg" frohlockt: In Deutschland sollen sich über acht Millionen Menschen vegetarisch ernähren und 1,3 Millionen gar komplett vegan, also ohne tierische Lebensmittel wie Milch, Eier, Gelatine oder Honig.

Malte Rubach, Ernährungsexperte

An diesen Zahlen hat Malte Rubach seine Zweifel. Der Beamte aus dem bayerischen Staatsministerium für Ernährung geht von deutlich weniger Veganern aus: Studien hätten ergeben, dass nur 4,3 Prozent in Deutschland vegetarisch oder vegan essen, so Rubach. Das wären nur halb so viele wie bei den Schätzungen von "ProVeg", etwa 3,4 Millionen Deutsche.

Und Bayern? Liege beim Thema Veganismus nahe am bundesdeutschen Durchschnitt: "Im Freistaat leben etwa 120.000 Veganer", so der Ministeriumsreferent für Ernährung. Das ist etwa ein Prozent der Bevölkerung. Der typische Veganer, sei laut Rubach jung, weiblich, gut situiert und lebe in der Stadt. "Der vegane Lifestyle ist seit vier, fünf Jahren ein richtiger Trend geworden", bilanziert der Ernährungswissenschaftler.

Veganes auf dem Oktoberfest

Laut "ProVeg" gibt es im Freistaat mehr als 22 rein vegane Restaurants und Cafes, die meisten davon (17) in München. In Nürnberg gibt es drei vegane Gastrobetriebe und in Regensburg zwei. In den größeren Städten gibt es sogar vegane Stammtische, bei denen die Teilnehmer Rezepte, Ideen und Erfahrungen austauschen.

Der Trend scheint alle Lebensbereiche in Bayern zu erfassen: Auf dem Oktoberfest gibt es immer mehr vegane Hauptgerichte. Im veganen Supermarkt kann man sogar die vegane Weisswurst kaufen- mit Senf und veganer Brezel, versteht sich. In Aschaffenburg und Würzburg lässt sich Glühwein auf veganen Weihnachtsmärkten schlürfen und die Publikumsmesse VeggieWorld fand dieses Jahr bereits zum zweiten Mal in München statt.

Kein Honig, keine Pizza mit Käse

Bayern, das Mekka der Veganer? Nicht ganz, sagt Christof Herrmann aus Nürnberg: "Auf dem Land ist das Thema nicht so verbreitet." In den Gaststätten gebe es für die Vegetarier vielleicht noch Schwammerl und Käsespätzle, aber vegane Gerichte eher selten. Für Christof Herrmann ist Veganismus eine Lebensphilosophie: Er ernährt sich konsequent von Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten. Kein Honig, keine Pizza mit Käse, nichtmal Halstabletten, wenn tierische Inhaltstoffe drin sind. Der 45-Jährige nennt dafür drei Gründe: Vegan leben sei ethisch, gesund und nachhaltig. "Wenn ich ein Ei esse, dann unterstütze ich das Töten von männlichen Küken", sagt er.

Christof Herrmann betreibt den Blog "Einfach bewusst" und leitet eine vegane Wandergruppe. Viele Restaurants und Berghütten böten nämlich oftmals keine vegane Kost an. Bevor die Gruppe loszieht, ruft Christof Herrmann vorher beim Lokal an und bittet um Essen ohne tierische Inhaltsstoffe. "Das funktioniert gut", sagt der Veganer, manch ein Wirt habe sogar seither feste vegane Angebote auf der Speisekarte. Und Bier sei schließlich immer vegan.

Dass vegane Ernährung gesund ist, dem widerspricht der Ernährungsexperte aus dem Ministerium. Wer auf tierische Produkte komplett verzichte, so Rubach, leide einen Mangel an Vitamin B12 und an essentiellen Aminosäuren. Auch Spurenelemente wie Zink und Eisen, müsse man supplementieren, etwa durch Tabletten oder ganz spezielle Gerichte.