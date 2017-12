Nach Felssturz in Tirol Vals wieder zugänglich

Der Ort östlich vom Brenner war seit Heiligabend von der Außenwelt abgeschnitten, nachdem die Zufahrtstrasse durch Tonnen von Geröll zugeschüttet worden war. Die rund 150 Menschen konnten ihre Weiler auf dem Landweg nicht mehr verlassen. Aus der Luft war an der Unglücksstelle in der Gemeinde Vals knapp 40 Kilometer südlich von Innsbruck ein riesiger schwarzer Schutt- und Geröllkegel zu sehen, der am Heiligabend eine steile Felswand heruntergedonnert war. Das Geschiebe ging unweit einiger Häuser nieder und verschüttete die Zugangsstraße in das Tal auf einer Länge von bis zu 150 Metern.

"Wir dürfen von einem Weihnachtswunder sprechen"

Einige Familien entgingen nur knapp einer Katastrophe, wie der Landeshauptmann von Tirol, Günther Platter, am Montag bei einem Besuch in Vals sagte: