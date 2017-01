"Basis ist Boss" Grüne küren ihr Spitzen-Duo für die Bundestagswahl

Vier Monate hatten die Grünen-Mitglieder Zeit, per Urwahl unter dem Motto "Basis ist Boss" ihre Spitzenkandidaten zu bestimmen. Knapp zwei Drittel nahmen teil – heute wird das Ergebnis verkündet. Das Spitzen-Duo wird die Partei in den Bundestagswahlkampf führen.

Einen Gewinner gibt es schon vor der Bekanntgabe des Urwahl-Ergebnisses: Die Partei selbst - zumindest, wenn man Bundesgeschäftsführer Michael Kellner glaubt.

"Man merkt richtig: Das hat den Laden richtig in Schwung gesetzt, das hat Spaß gemacht, das ist eine tolle Form der Basisdemokratie. Und wir getrauen uns was! Das mobilisiert den Laden nach innen, das bringt uns neue Mitglieder. Das heißt: Ich bin sehr zufrieden damit." Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer Bündnis 90/Die Grünen

Überraschender Ausgang möglich

Knapp 59 Prozent der rund 60.800 Grünen-Mitglieder haben an der Urwahl teilgenommen, nur geringfügig weniger als beim letzten Mal. Und genau dieses "letzte Mal" ist der Grund, warum kaum jemand in der Partei eine Prognose abgeben will: 2012 nämlich sorgte die Grünen-Basis für eine Überraschung, als die damalige Parteichefin Claudia Roth abgeschlagen hinter Jürgen Trittin, Katrin Göring-Eckardt und Renate Künast landete. Diese Erfahrung habe ihr aber gezeigt, dass jeder in der Partei seinen Platz habe, sagt Claudia Roth heute.

"Das war schon eine heftige Niederlage, muss man wirklich sagen. Das Ergebnis, mit dem ich da rausgegangen bin aus der Urwahl, war erst mal eine richtige Klatsche, so hab ich’s empfunden. Aber dann haben nicht zuletzt diejenigen dazu beigetragen, mich zu animieren, mit Kraft weiterzumachen, die gesagt haben: Wir haben dich nicht gewählt, aber wir wollen dich unbedingt als Parteivorsitzende." Claudia Roth, Bundestagsabgeordnete

Deshalb werde auch aus dieser Urwahl keiner der Kandidaten als Verlierer hervorgehen, sagt Roth.

Wer wird der Mann an Göring-Eckardts Seite?

Fraktionschefin Göring-Eckardt gilt als einzige Bewerberin als gesetzt; um den Posten an ihrer Seite kämpfen ihr Co-Vorsitzender Anton Hofreiter, Parteichef Cem Özdemir und der Umweltminister von Schleswig-Holstein, Robert Habeck.

Er ist als Außenseiter in diese Wahl gegangen, gibt sich aber zuversichtlich.

"Ich glaube, es wird ein knappes Rennen. Alle so irgendwie plus/minus 30 Prozent und irgendeiner wird 35 oder vielleicht 40 haben. Ich glaube aber, dass die Handschriften der jeweiligen männlichen Spitzenkandidaten doch sehr unterschiedlich sind, deswegen ist es jetzt nicht völlig egal wer gewinnt, sondern das wird die Zukunft der Grünen maßgeblich prägen." Robert Habeck, Bewerber um die Grünen-Spitzenkandidatur

Auch Habecks Mitbewerber Özdemir, der als Favorit in dieses Rennen ging, betont die Bedeutung der beiden Spitzenkandidaten.

"Das sind natürlich die, die dann das Bild der Grünen im Wesentlichen in der Öffentlichkeit auf Bundesebene bestimmen werden bis zur Bundestagswahl. Insofern ist es eine wichtige Entscheidung." Cem Özdemir, Bewerber um die Grünen-Spitzenkandidatur

Hofreiter: Ergebnis muss akzeptiert werden

Der dritte im Bunde und einzige Vertreter des linken Parteiflügels, der Bayer Hofreiter, betont, egal wer die Abstimmung gewinne, die Partei werde das Ergebnis mittragen: „Ich erwarte, dass sich alle dahinter versammeln, denn alles andere wäre unklug“, sagt er - schließlich sei es ein basisdemokratisches Ergebnis, so Hofreiter.

Urwahl stößt nicht überall auf Zustimmung

Ein Modell, mit dem jedoch Vertreter anderer Parteien nur bedingt sympathisieren: CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt betont, es gebe ja in der CSU Orts- und Kreisverbände und einen Parteitag mit Delegierten aus besagten Verbänden.

"Das heißt, wir haben eine Nähe zu unseren Mitgliedern schon über die Strukturen unserer Partei, was andere Parteien in dieser Dimension nicht haben. Deshalb sehe ich keine Notwendigkeit, hier mit Urwahlen und ähnlichem zu hantieren." Gerda Hasselfeldt, CSU-Landesgruppenchefin

Auch der CDU-Politiker Michael Grosse-Brömer sieht keine Notwendigkeit für eine Urwahl.

"Wenn ich eine erfolgreiche Kanzlerin habe, dann muss ich nicht ein halbes Jahr Vorwahlen machen, weil diese Kanzlerin ist hoch angesehen, die ist in der Partei gewollt und wahrscheinlich auch in Deutschland und Europa. Das wäre doch für alle eine große Enttäuschung, wenn man einer erfolgreichen Kanzlerin nicht wieder die Chance gibt, weiterhin Kanzlerin zu sein." Michael Grosse-Brömer, Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion

Niels Annen von der SPD sieht in einer Urwahl ein Instrument, wenn die Situation das erfordere - und tut so, als sei die Frage der Kanzlerkandidatur in seiner Partei nie strittig gewesen.

"Wenn es in der SPD mehrere Kandidaten geben würde, dann wäre das auch eine Option. Wenn das nicht der Fall ist, braucht man keine Urwahl machen." Niels Annen, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion

Der Showdown

Die Grünen zelebrieren heute die Kür ihres Spitzen-Duos: Um zehn Uhr wird Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner das Ergebnis bekanntgeben.

Kurz vorher informiert er telefonisch die Kandidaten. Vielleicht tröstet er die Verlierer ja damit, dass vor allem die Partei gewonnen habe.