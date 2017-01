Cyber-Mobbing Erstes Urteil gegen "Swatting" in Deutschland

"Swatting", so nennt man ein spezielle Art von Telefonstreich, bei dem jemand einen angeblichen Notfall meldet und die Polizei zu einer fremden Person schickt. In Deutschland gab es nun das erste Urteil gegen Swatting.

Für drei Jahre und fünf Monate muss ein 24-jähriger in Haft, so entschied das Oberlandesgericht Nürnberg. Der Angeklagte hatte gestanden, einen Feuergroßeinsatz beim Youtuber Drachenlord ausgelöst zu haben. Seit Jahren ist der Youtuber aus Neustadt an der Aisch Ziel von Cybermobbing und Trollattacken, unter anderem kursierten schon Fotos aus dem Inneren seines Hauses durch das Netz, die Einbrecher dort aufgenommen hatten. Der Feuerwehrgroßeinsatz im Jahr 2015 war der vorläufige Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen Drachenlord und den Cybermobbern.

Kein harmloser Spaß

Im diesem konkreten Fall wurden dem Angeklagten zudem noch viele weitere Straftaten zur Last gelegt, unter anderem Computerbetrug, der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornographie sowie Volksverhetzung. Das Strafmaß für die Swatting-Anrufe habe das Gericht dabei relativ hoch angesetzt und wollte damit wohl deutlich machen, dass Swatting kein harmloser Spaß ist.

Auch Prominente betroffen

Durch die falschen Anrufe werden Einsatzkräfte gebunden, die anderswo gebraucht werden. Zudem kann Swatting auch zu Missverständnissen führen und damit auch zu Verletzten, vor allem dann, wenn die Polizei einen vermeintlichen Tatort stürmt. In in USA hat sich Swatting in den letzten jahren zu einem ernsthaften Problem entwickelt, auch Prominente wie Justin Bieber oder Paris Hilton waren schon betroffen.