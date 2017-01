Sprachwissenschaftler haben entschieden "Volksverräter" ist Unwort des Jahres 2016

Das Unwort des Jahres steht fest: "Volksverräter" erhielt die zweifelhafte Auszeichnung einer unabhängigen sprachkritischen Initiative. Eine unabhängige Jury aus Sprachwissenschaftlern und einem Publizisten hatte den Begriff aus 594 verschiedenen Vorschlägen ausgewählt, von denen rund 60 den Unwort-Kriterien entsprachen. Insgesamt gab es 1.064 Einsendungen, ein Großteil davon zum Thema Migration und Flüchtlinge. Der Ausdruck "Volksverräter" sei dreimal eingesendet worden.

"Volksverräter" - ein typisches Erbe von Diktaturen

Der Wortbestandteil "Volk" stehe dabei ähnlich wie im Nationalsozialismus nicht für das Staatsvolk als Ganzes, sondern für eine ethnische Kategorie, die Teile der Bevölkerung ausschließe, erläuterte Jury-Sprecherin Nina Janich. Damit sei der Ausdruck zudem antidemokratisch, weil er die Gültigkeit der Grundrechte für alle Menschen im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik verneine.

"Als Vorwurf gegenüber Politikern ist das Wort in einer Weise undifferenziert und diffamierend, dass ein solcher Sprachgebrauch das ernsthafte Gespräch und damit die für Demokratie notwendigen Diskussionen in der Gesellschaft abwürgt." Nina Janich, Jury-Sprecherin

Die Jury verzichtete anders als in den vergangenen Jahren darauf, ein zweites und drittes Unwort zu nennen. Sie wolle mit der Wahl Kritik an einem Sprachgebrauch, wie er derzeit in sozialen Netzwerken, aber auch in der Politik zunehme, Ausdruck verleihen, hieß es.

Die Hitliste der Unwörter

Das "Unwort des Jahres" wird seit 1991 von einer unabhängigen sprachkritischen Initiative gekürt. Die Aktion will den Blick auf Wörter und Formulierungen lenken, die gegen sachliche Angemessenheit oder Humanität verstoßen und dadurch die Sprachsensibilität in der Bevölkerung fördern.

Unwörter waren zuletzt "Gutmensch" (2015), "Lügenpresse" (2014), "Sozialtourismus" (2013»), "Opfer-Abo" (2012), "Döner-Morde" (2011), "alternativlos" (2010), "betriebsratsverseucht" (2009), "notleidende Banken" (2008), "Herdprämie" (2007), "Freiwillige Ausreise" (2006) und "Entlassungsproduktivität" (2005).