Nach dem Salmonellen-Skandal U-Ausschuss prüft Behörden-Fehler im Fall "Bayern-Ei"

Heute setzt der Ei-Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag seine Arbeit fort. 2014 waren in mehreren europäischen Ländern Menschen an Salmonellen erkrankt, mindestens einer soll auch daran gestorben sein. Der U-Ausschuss fragt auch nach möglichen Behörden-Fehlern im Umgang mit der Firma "Bayern-Ei".

Im Mittelpunkt steht ein Bericht der Staatsregierung. Dabei geht erst einmal gar nicht konkret um den Fall "Bayern-Ei". Losgelöst davon und ganz grundsätzlich wird erst einmal informiert und diskutiert, wie die Lebensmittel- und Veterinärkontrolle in Bayern funktioniert, was sich in den vergangenen Jahren geändert hat.

Offene Fragen an Behördenvertreter

Sollten am Ende noch Fragen offen sein, will der Ausschuss beschließen, welche Behördenvertreter auf der nächsten Sitzung hierzu vernommen werden. Die Ausschussvorsitzende, Mechthilde Wittmann von der CSU, geht von einem unspektakulären Sitzungstag aus. Ihr könnten aber die Vertreter der Opposition da einen Strich durch die Rechnung machen.

Aufhebung der Geheimhaltung?

Dabei geht es um um Akten des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, die die SPD nachgefordert hatte. Diese wurden zwar nachgereicht, aber unter Geheimhaltung gestellt. Die SPD will die Geheimhaltung nun aufheben lassen, weil sie – nach einer Durchsicht – keinen Grund sieht, warum sie nicht öffentlich gemacht werden.