Bayerischer Landtag Untersuchungsausschuss zu Bayern-Ei-Affäre startet

Im Sommer 2014 waren in mehreren europäischen Ländern Menschen an Salmonellen erkrankt – mindestens ein Mensch soll an den Folgen gestorben sein. Die Eier stammten aus Bayern - von der Firma Bayern-Ei.

Gegen deren Besitzer hat die Staatsanwaltschaft Regensburg inzwischen Anklage erhoben. Den Skandal aufgedeckt hatten Recherchen des Bayerischen Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung.

Mehr als 350 Fragen

Der Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag soll nun klären: gab es auch Versäumnisse von Seiten der Behörden? Antworten auf über 350 Fragen will die Landtagsopposition: etwa, ob für die bayerische Bevölkerung durch die salmonellenbelasteten Eier eine erhebliche gesundheitliche Gefahr bestanden hat, wie viele Menschen im Freistaat durch die verseuchten Eier zu Schaden gekommen sind und: von welchem Zeitpunkt an die Behörden von den belasteten Eiern wussten.

Scharf und Huber sollen aussagen

Soll vor dem U-Ausschuss aussagen: Umweltministerin Ulrike Scharf.

Denn es steht der Vorwurf im Raum, dass Ämter und Staatsregierung die Bevölkerung nicht rechtzeitig gewarnt hätten. Deswegen soll vor dem Ausschuss auch der damalige bayerische Verbraucherschutzminister Marcel Huber aussagen – und seine Nachfolgerin im Amt, Ulrike Scharf.

Im Untersuchungsausschuss sitzen neun Abgeordnete, fünf von der CSU, zwei von der SPD, Grüne und Freie Wähler stellen je ein Mitglied. Den Vorsitz hat die CSU-Abgeordnete Mechthilde Wittmann. In der heutigen Sitzung des Untersuchungsausschusses wird es zunächst um Verfahrensfragen gehen.