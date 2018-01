Bildung Unterschiedliche Reaktionen in Bayern zum Lehrermangel an Grundschulen

Bayern stellt in diesem Jahr wie auch 2016 1.700 neue Grundschullehrer ein. Mit dieser Stellungnahme reagiert die Staatsregierung auf die Ergebnisse einer Bertelsmann-Studie, nach der 2025 deutschlandweit bis zu 35.000 Grundschullehrer fehlen werden. Der Bayerische Lehrinnen und Lehrerverband sieht den Mangel als alarmierend an.

Das Bayerische Kultusministerium hat zu der neuen Bertelsmannstudie über den Lehrermangel an den Grundschulen in Deutschland Stellung genommen. Auf die steigenden Schülerzahlen reagiere Bayern im laufenden Schuljahr mit über 4.300 neuen Lehrkräften, davon 1.700 für die Grundschulen. Genau so viele Stellen habe der Freistaat im Jahr 2016 als Antwort auf "den massiven Zuzug von jungen Zuwanderern seit Herbst 2015" neu eingerichtet.

Bayern will pensionierte Lehrer für die Grundschule aktivieren

Das Kultusministerium räumte auf BR-Anfrage einen gestiegenen Lehrerbedarf an Grundschulen ein. Um diesen Bedarf zu decken, werde Bayern auch in den kommenden Jahren sowohl auf Bewerber aus anderen Ländern und auf Pensionäre zurückgreifen als auch für Lehrer aus anderen Schularten für die Grundschule eine sogenannte "Zweitqualifizierung" ausstellen.

Seiteneinsteiger als Grundschullehrer soll es nur befristet geben

Sogenannte "Seiteneinsteiger" ohne Lehramtsqualifikation will der Freistaat allerdings im Grundschulbereich nur befristet und aushilfsweise beschäftigen. Solche Kräfte kämen nur dann zum Einsatz, wenn dafür niemand mit Lehrerqualifikation zur Verfügung stehe, so das Kultusministerium. Damit soll eine hohe Unterrichtsqualität gesichert werden.

Lehrervertretung: Mangel an Grundschulen in Bayern ist alarmierend

Der Lehrermangel an Bayerns Grundschulen sei "alarmierend", sagt dagegen die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV). Schon jetzt herrsche ein eklatanter Mangel an Personal, obwohl die Anforderungen steigen, so Fleischmann. Nach Berechnungen des BLLV gehen bis zum Jahr 2030 rund 10.600 Grundschullehrer in Pension. Gleichzeitig steigen die Schülerzahlen an den bayerischen Grundschulen im selben Zeitraum um 12 Prozent. Um diese Lücke zu schließen, seien weitere 3.200 Lehrerinnen und Lehrer nötig.

Lehrer müssen besser bezahlt werden und flexibler einsetzbar sein

Die BLLV-Präsidentin fordert nun dauerhafte Lösungen vom Freistaat: "Es muss endlich aufhören, immer nur mit kurzfristigen Maßnahmen die Not an den Schulen zu lindern." Das Kultusministerium müsse den Lehrerbedarf besser und längerfristiger planen. Außerdem müssten die Lehrer besser bezahlt und für Leitungsaufgaben qualifiziert werden. Auch in der Lehrerausbildung verlangt der BLLV Änderungen. Das derzeitige Konzept mit den frühen Festlegungen auf getrennte Schularten sei zu starr und verhindere, angemessen auf einen veränderten Lehrerbedarf reagieren zu können.

Bertelsmann-Studie prognostizuiert 35.000 fehlende Lehrer an Grundschulen

Der Lehrermangel an Grundschulen wird sich nach Berechnungen von Bildungsforschern in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Eine am Mittwoch von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichte Studie kommt zu dem Schluss, dass bis 2025 rund 35.000 Lehrer fehlen werden. Angesichts steigender Schülerzahlen und dem geplanten Ausbau von Ganztagsschulen reicht demnach die Zahl der Lehramtsstudenten an den Universitäten nicht aus, um entstehende Lücken zu schließen.

Lehrermangel an Grundschulen wird regional unterschiedlich sein

Allerdings stehen laut der Studie im selben Zeitraum nur 70.000 Absolventen von Universitäten zur Verfügung. Dadurch ergibt sich die von den Forschern erwartete Lücke von 35.000 Grundschullehrern. Der Mangel wird laut der Studie regional unterschiedlich ausfallen.