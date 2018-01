Selbständigkeit Unternehmensnachfolger gesucht

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Viele Unternehmer in Mainfranken suchen Nachfolger für ihre Betriebe. Oft gestaltet sich die Suche sehr schwierig. Herbert Schreck von der Antriebstechnik Schreck GmbH in Rothenfels und Sonja Vögl vom Hotel Sonja in Bad Neustadt suchen nach Interessenten.