Rettungseinsatz in Amorbach Unbekannter versprüht Reizgas auf Faschingsparty

Bei einer Faschingsveranstaltung in Amorbach hat ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag Pfefferspray oder CS-Gas freigesetzt. Dabei wurden 23 Personen an den Augen und Atemwegen leicht verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.