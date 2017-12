Auszeichnung Bariton Daniel Fiolka erhält Würzburger Theaterpreis 2017

Der Bariton Daniel Fiolka wurde am Samstag (30.12.17) mit dem Theaterpreis des Mainfranken Theaters Würzburg geehrt. Die Auszeichnung wurde ihm im Rahmen des Konzerts zum Jahreswechsel vom Theater- und Orchesterförderverein Würzburg verliehen.

"Spielfreudig, intensiv in seiner Bühnenpräsenz, stimmlich überzeugend – das sind nur einige der Attribute, mit denen Daniel Fiolka von seinem Publikum und den Medien immer wieder bedacht wird", beschrieb Ulrich Konrad, stellvertretender Vorsitzender des Theater- und Orchesterfördervereins, die herausragenden künstlerischen Fähigkeiten des Baritons in seiner Laudatio im Mainfranken Theater. Fiolka, der seit der Spielzeit 2012/13 fest am Mainfranken Theater engagiert ist, erhielt 2008 den Schubertpreis der Deutschen Schubertgesellschaft für seine Verdienste um das Deutsche Lied.

Das Mainfranken Theater Würzburg Das entspreche der Bedeutung des einzigen Drei-Sparten-Theaters in Unterfranken mit eigenem Ensemble. Das Mainfranken-Theater Würzburg beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und zählt rund 140.000 Besucher pro Spielzeit.