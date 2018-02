Lockere Gesangstruppe Kneipenchor Würzburg steht vor erstem Clubauftritt

Die Sänger des Würzburger Kneipenchors treffen sich immer mittwochs um 19.00 Uhr. Abwechselnd geht es ins Standard, Dornheim oder Reuererbäck. In den Würzburger Kneipen werden Tische und Stühle zur Seite gerückt und ein Kasten Bier auf den Tisch gestellt. Im Stehen wird dann erstmal geredet, getrunken und dann gemeinsam gesungen. In vielen deutschen Städten gibt es so etwas schon. Chorgründerin Antje Hübenbecker hat sich darüber persönlich geärgert, dass es das in Würzburg noch nicht gibt.

"Und dann habe ich irgendwann aufgehört, mich zu ärgern und habe gesagt: Dann starten wir eben einen Kneipenchor in Würzburg." Antje Hübenbecker, Chorgründerin

Ihr Mann Nilz begleitet die Gruppe musikalisch. Die Beiden sind der Kern und die Impulsgeber des Würzburger Kneipenchors. Antje kümmert sich um das Organisatorische und Nilz um das Musikalische - die Arrangements und die Verteilung der Stimmen. Bei den Proben dirigiert und korrigiert er wie ein Chorleiter.

"Also ich bin generell überhaupt kein Fan von Chören. Ich bin eigentlich Rockmusiker. Das Gute ist, wenn ich den Song sowieso im Kopf habe, dann kann ich das auch in der Probe arrangieren." Nilz Hübenbecker, Chorgründer

Er legt beispielsweise fest, welche Passage von den Alt-Stimmen oder vom Tenor gesungen wird. Gesungen werden keine altbackenen Schlager oder Volkslieder. Sondern Klassiker der Rock- und Popgeschichte wie "Blitzkrieg Bop" von den Ramones, "Beat It" von Michael Jackson oder "Down On The Corner" von CCR. Im Mai 2017 hat sich der erste Würzburger Kneipenchor zusammengefunden.

"Mit anderen Leuten zusammen zu singen ist euphorisierend. Ich bin heute erst zum dritten Mal dabei. Ich habe mir Texte ausgedruckt und sie auswendig gelernt. Das habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht." Tilman Hampl, Chormitglied

Chorleiter Nilz Hübenbecker hat an der Hochschule für Musik in Würzburg studiert. Hauptfach Klavier, Nebenfach Gesang. Inzwischen arbeitet er tagsüber als Musiklehrer in Ochsenfurt und abends ist er dann mit einer seiner Bands Red Manhole, Peppermint People oder der Hussein Mahmoud Group unterwegs. Der Kneipenchor ist für ihn Freizeitvergnügen.

Lockeres und spontanes Singen

Sind die Liedtexte länger, dann gehen die Mitglieder mit dem Smartphone zum Text lernen auch mal aufs Herren oder Damenklo. Alles ist sehr spontan und sehr locker. Und das ist auch der Grund, warum alle mit Begeisterung dabei sind und jeden Mittwoch drei Stunden lang zur Probe kommen. Die meisten sind sowieso gut befreundet oder durch Mundpropaganda dazugekommen. Es gibt professionelle Sänger im Kneipenchor, aber auch blutige Laien. Bunt gemischt. Die Leute überzeugen mit einer schönen Stimme – andere spielen ein Instrument, daraus ergibt das Besondere.

Am 1. März steht sogar ein richtiger Club-Auftritt auf dem Programm: im Würzburger Cairo. Und Ende Juni steht der Kneipenchor dann auch beim Würzburger Umsonst & Draußen auf der Bühne.