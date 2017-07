Stadion am Dallenberg Würzburger Kickers droht Rote Karte

Am 30. Juli wollen die Würzburger Kickers zum ersten Heimspiel in der 3. Liga im Stadion am Dallenberg auflaufen. Doch dafür muss erst noch nachträglich Baurecht geschaffen werden. Das wurde am Mittwoch im Bau- und Ordnungsausschuss deutlich.

Der Kickers-Vorstand ist deshalb heute Vormittag zu einem Krisengespräch ins Würzburger Rathaus geladen, an dem auch Oberbürgermeister Christian Schuchardt teilnimmt. Bisher hat die Stadt die Nutzung etwa einer neuen Stahltribüne oder eines VIP-Zeltes von Spiel zu Spiel geduldet. Dieser Praxis will die Regierung von Unterfranken aber ein Ende machen. Sie pocht bis Ende Juli auf eine Legalisierung der Ausbauten, die nach dem Aufstieg für den Spielbetrieb in der Zweiten Bundesliga vorgenommen worden waren.

Letzte Chance für die Kickers

Bei der Stadtratssitzung am 27. Juli bietet sich deshalb eine letzte Chance, mit der Erteilung von Baugenehmigungen den Spielbetrieb im Stadion am Dallenberg weiter zu ermöglichen. Wie Baumgart darlegte, haben die Würzburger Kickers aber immer wieder Fristen verstreichen lassen, um die nötigen Unterlagen für das komplexe Genehmigungsverfahren vorzulegen. Dabei geht es unter anderem auch um Lärmschutz für die Nachbarn, die bereits Klage eingereicht haben. Kritisch sind dabei vor allem Spiele in den Abendstunden.

Pokalspiel gegen Werder Bremen

Ein erstes Spiel steht bereits am 02. August um 19 Uhr gegen Preußen-Münster an. Kritisch werden könnte es aber vor allem am 12. August mit der DFB-Pokal-Partie gegen Werder Bremen. Denn da ist erst um 20.45 Uhr Anpfiff.