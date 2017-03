Standortsuche der Würzburger Kickers Stadion am Dallenberg ist ein Auslaufmodell

In welchem Stadion gestalten die Würzburger Kickers ihre sportliche Zukunft? Nach der jüngsten Sitzung des Stadtrats steht fest: das bisherige Stadion am Dallenberg wird nicht ausgebaut. Würzburgs OB hat den Standort als "nicht zukunftsfähig" bezeichnet.

"Wirtschaftlich nicht tragfähig und zukunftsfähig" sei ein Vollausbau des Kickers-Stadion am Dallenberg, sagte Oberbürgermeister Christian Schuchardt am Donnerstag (16.03.17) vor den Stadträten.

Keine gemeinsame Stadiongesellschaft mehr

Damit ist auch die gemeinsame Stadiongesellschaft von Verein und Stadt vom Tisch. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Würzburger Stadtrat Ende September 2016 mit großer Mehrheit zugestimmt. Demnach hätte sich die Stadt mit maximal sieben Millionen Euro am Ausbau des Stadions am Dallenberg beteiligt. Teil der Vereinbarung war, dass das Stadion auch für andere Veranstaltungen oder Sportevents gepachtet werden könnte.

Jetzt brauchen die Kickers einen neuen Standort

Für die Würzburger Kickers stehen die Zeichen also nun voll auf Neuorientierung - und dementsprechend muss und will der Verein nun auch die Suche nach einem neuen Standort vorantreiben. Wo auch immer das neue Stadion entstehen und stehen wird: Finanziell beteiligen wird sich die Stadt Würzburg wohl nicht - zumindest nicht unmittelbar Eine Beteiligung an der Infrastruktur im Umfeld des Stadions ist weiter in der Diskussion.

Der Würzburger Stadtrat hat den Vortrag des OB zunächst nur zur Kenntnis genommen. Ein Beschluss soll nach genauer Prüfung der Details in einer späteren Sitzung erfolgen, möglicherweise im April.