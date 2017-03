Würzburger Kickers Weg frei für neues Stadion

Der Hauptausschuss des Würzburger Stadtrates hat sich heute intensiv mit einem zukünftigen Stadionstandort für die Würzburger Kickers befasst. Nach einer umfassenden Standortanalyse, die die Kickers in Auftrag gegeben hatten, ist ein Ausbau des Stadions am Dallenberg wirtschaftlich nicht tragfähig und zukunftsfähig.

Standortsuche wird möglich

In Abstimmung mit dem Verein hat der Hauptausschuss den Beschluss von Ende September aufgehoben, sich an einer Stadiongesellschaft zu beteiligen. Damit ist jetzt der Weg frei dass die Stadt die Kickers in anderer Weise unterstützen kann. Außerdem können neue Standorte für ein Stadion gesichtet werden. Die neue Spielstätte soll so ausgestattet werden, "dass es dauerhaft einen professionellen Spielbetrieb in den höchsten deutschen Fußball-Spielklassen ermöglicht". Vorzugsweise soll das Stadion mit einer Gewerbeansiedlung kombiniert werden.

2,4 Millionen für den Dallenberg

Einstweilen fließen aber auch weiter Mittel in das Stadion am Dallenberg. So soll der Spielbetrieb im bestehenden Stadion mit bis zu 2,4 Mio. € unterstützt werden. Die Finanzierung erfolgt über Investitions- und Betriebsbeihilfen der Stadt an die Kickers. Eine direkte städtische Beteiligung an einem von den Kickers zu bauenden und zu finanzierenden neuen Stadion ist dagegen nicht vorgesehen.