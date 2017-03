Schock für Würzburger Kickers Torwart Robert Wulnikowski fällt lange aus

Wulnikowski ist das Gesicht der Aufstiegsserie der Kickers. Seit 2014 spielt "Wulle" in Würzburg. Damals spielten die Kickers noch in der Regionalliga. Unvergessen seine Rettungstaten im Elfmeterschießen bei den Aufstiegsspielen zur Dritten Liga gegen Saarbrücken im Mai 2015. Und auch in der laufenden Saison gehört Wulnikowski zu den absoluten Leistungsträgern. Im Spiel bei 1860 München war Wulnikowski nach einem Zweikampf am Ende der ersten Halbzeit umgeknickt und zur Halbzeit ausgewechselt werden. Er muss operiert werden. Für Wulnikowski bedeutet das mit ziemlicher Sicherheit das vorzeitige Saisonaus.

Zu wenig Rückendeckung aus der Region

Für Aufsehen sorgt derzeit auch ein Interview des Vorstandsvorsitzenden der Würzburger Kickers, Daniel Sauer, auf der Homepage des Vereins. In diesem Interview beklagt Sauer mangelnde Unterstützung für die Kickers.