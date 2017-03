Würzburger Kickers Oberbürgermeister reagiert auf Kritik

Vor allem, was den Stadionbau betrifft, fühlt sich der Zweitligist allein gelassen, so Sauer. Die Gespräche mit den Kickers seien in den vergangenen Wochen konstruktiv, zielführend und von gegenseitigem Respekt geprägt gewesen, so Oberbürgermeister Christian Schuchardt in einer Pressemitteilung. Die Kritik über die Medien könne er daher nicht verstehen.

"Der schnelle Ausbau des Stadions ist bzw. war eine Vorgabe der DFL an den Verein, nicht der Stadt. Die Stadtverwaltung, der Stadtrat und ich haben unsere Unterstützung zugesagt und begleiten diesen Prozess so wohlwollend wie möglich – allerdings innerhalb der gesetzlichen Grenzen!" Oberbürgermeister Christian Schuchardt

Vorschriften müssen sein

Viele Mitarbeiter der Verwaltung hätten viel Engagement und Herzblut bei dem Thema eingebracht und seien selbst Fans oder sogar Vereinsmitglieder. Die Stadt müsse aber gesetzliche Vorgaben einhalten, Auflagen anordnen und durchzusetzen, die in den verschiedensten Bereichen zur Gewährleistung der Sicherheit für die Zuschauer, die Bediensteten vor Ort und somit auch des Vereins dienen.