Heimpremiere gesichert Würzburger Kickers dürfen in der Liga zuhause spielen

Der Würzburger Stadtrat hat am Donnerstag entschieden, dass die Würzburger Kickers am kommenden Sonntag in der Dritten Liga im vereinseigenen Stadion am Dallenberg gegen Werder Bremen II antreten dürfen. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Von: Sascha Hack