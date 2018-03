Integrationspreis für Würzburg Würzburger Gymnasiasten erhalten Preis für Rap-Song

„Alle Kids sind VIPs“: So heißt der Jugendintegrationswettbewerb der Bertelsmann-Stiftung. Ziel ist es, junge Menschen für mehr Toleranz zu begeistern. Die Klasse 9B des Matthias Grünewald Gymnasiums in Würzburg hat mitgemacht und den Publikumspreis gewonnen. Die Klasse war heute in Berlin bei der Preisverleihung – übrigens als einzige bayerische Klasse. Ihr Siegerbeitrag trägt den Titel "Das, was wirklich zählt".

"Musik ist natürlich als Ausdrucksmittel wesentlich vielschichtiger als nur Sprache. Es erreicht mehr, es drückt mehr Emotionen aus. In der Phase des Projekts hat man auch gemerkt, wie die Klasse zusammen wächst und sich wirklich tiefgründig mit der Thematik auseinander setzt." Eva Riedel, Musiklehrerin

Selbst recherchiert und getextet

In dem Rap geht es um Integration und Toleranz. Die Schüler haben recherchiert, das Stück dann selbst komponiert und verfasst. Bei der Onlineabstimmung erhielt ihr Beitrag die meisten Stimmen. Der Lohn ist eine Reise zur Preisverleihung nach Berlin. Dort wird den Schülern dann auch mitgeteilt, welchen Promi-Botschafter die Bertelsmannstiftung an ihre Schule schickt. Im Angebot sind etwa der Sänger Andreas Bourani, die Band Culcha Candela oder Ex-Fußballprofi Gerald Asamoah.