Insgesamt schon 600 Fälle SOKO gegründet: Würzburger Autokratzer-Serie geht weiter

Schon wieder wurden in der Würzburger Innenstadt mehrere Autos zerkratzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei alleine in diesem Fall auf mehrere zehntausend Euro. Nach insgesamt 600 Fällen ermittelt nun eine SOKO.

Die Serie setzt sich fort: Schon wieder haben unbekannte Täter mehrere Pkw in Würzburg zerkratzt. Die Polizei meldet neue Fälle, wonach am frühen Sonntagmorgen (11.02.18) in der Unterdürrbacher Straße der Lack von insgesamt 36 Fahrzeugen an Seitentüren und Motorhauben beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Sonderermittlungsgruppe für Würzburger Autokratzer-Serie

Jetzt hat die Würzburger Polizei eine Sonderermittlungsgruppe gegründet, die sich mit der Autokratzer-Serie in der Würzburger Innenstadt befassen wird. Erst vergangene Woche wurden von Montag auf Dienstag vor allem in der Koellikerstraße, Scanzonistraße und Rotkreuzstraße insgesamt 83 Pkw zerkratzt. Hier wird der Sachschaden auf rund 125.000 Euro geschätzt.

Bereits seit Juli 2017 kommt es im Würzburger Stadtgebiet immer wieder zu ähnlichen Vorfällen. Insgesamt sind seitdem rund 600 Fahrzeuge beschädigt worden.