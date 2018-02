Betreuung todkranker Kinder Kinderpalliativteam der Malteser eröffnet Stützpunkt für Unterfranken

Räume unter dem Dach der Malteser Regionalleitung für Bayern und Thüringen am Heuchelhof in Würzburg dienen künftig als Treffpunkt und Lager für fünf Pflegekräfte, vier Ärzte, eine Helferin, eine Sozialpädagogin und einen Seelsorger. Mit der Einweihung des Stützpunktes feiern die Malteser auch, dass im Oktober 2017 auch in Unterfranken als letztem Regierungsbezirk in Bayern ein Kinderpalliativteam an den Start gehen konnte.

Aktuell betreut das unterfränkische Kinderpalliativteam derzeit 25 unheilbar kranke Kinder im gesamten Regierungsbezirk, so dass sie ihre letzte Lebensphase zu Hause bei den Eltern verbringen können.

Unterstützung von den Sternstunden

Unter anderem Landtagspräsidentin Barbara Stamm hatte sich vehement für die Etablierung des Kinderpalliativteams eingesetzt. Erst nach zähen Verhandlungen hatte mit den Kassen eine Einigung zur Übernahme der Kosten erzielt werden können. Die laufenden Kosten decken die Kassen vorerst aber nur bis Mitte des Jahres. Die Krankenkassen fordern eine Anbindung des Kinderpalliativteams an eine Kinderklinik. Zur Anschubfinanzierung hat es 240.000 Euro von den Sternstunden des Bayerischen Rundfunks gegeben.