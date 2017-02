Kulturhauptstadt Europas Würzburg wohl gegen Bewerbung

Der Würzburger Stadtrat wird wohl heute in der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses beschließen, dass es nicht zu einer Bewerbung für 2025 als "Kulturhauptstadt Europas" kommt. Auch um Nürnberg nicht in den Weg zu treten.

Bereits vor zwei Jahren hatte damals Joachim Spatz von der FDP im Stadtrat den Antrag gestellt: Würzburg solle sich doch um diesen Titel bemühen

Landesgartenschau bindet Mitarbeiter

Zwei Gründe führt Stadtschulrat Muchtar al Ghusain für die Stadt Würzburg in seiner Entscheidungsvorlage an, dass die Vorlage wohl scheitern wird: Zum einen wolle sich Würzburg ganz auf die Landesgartenschau 2018 konzentrieren. Eine zusätzliche Bewerbungsvorbereitung wäre in dieser zeit- und personalintensiven Phase nicht zu bewältigen. Außerdem habe sich Nürnberg ebenfalls für den Titel "Kulturhauptstadt Europas" und ebenfalls für 2025 beworben. Eine parallele Bewerbung aus der gleichen Region sei nicht erfolgsversprechend. Zum Vergleich rechne Nürnberg mit Kosten für die Bewerbungsphase von etwa fünf Millionen Euro.