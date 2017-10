Gesundheit in einer rasanten Arbeitswelt Würzburg: Jahrestagung der deutschen Betriebsärzte

In Würzburg findet der 22. Kongress des Verbands der deutschen Betriebs- und Werksärzte statt. Die Mediziner diskutieren über vielfältige Gesundheitsthemen in einer sich immer schneller entwickelnden Arbeitswelt.

In Würzburg beginnt am Mittwoch (25.10.17) der 22. Kongress des Verbands der deutschen Betriebs- und Werksärzte. Für ihren Jahrestagung haben sich einige hundert Betriebsärzte aus dem gesamten Bundesgebiet ein umfangreiches Programm vorgenommen: Rund 50 Fachvorträge und Workshops stehen bis Samstag an.

Betriebsärzte: Psychische Belastungen am Arbeitsplatz nehmen zu

Die Herausforderungen im Berufsleben sind im Wandel, der Druck auf viele Beschäftigte ist immens.

Die Themen reichen vom Konzept einer "barrierefreien Fabrik" über den Umgang mit Gefahrenstoffen am Arbeitsplatz bis hin zu multiresistenten Keimen in der betriebsärztlichen Praxis. Ein Schwerpunkt des Kongresses sind die wachsenden psychischen Belastungen am Arbeitsplatz. Viele Beschäftigte kämpfen mit Arbeitsverdichtung und dem Druck ständiger Erreichbarkeit und haben gleichzeitig Angst um den Job. Die Folgen bekommen gerade auch die Betriebsärzte zu spüren.

Kongress startet mit Ortsterminen in Firmen der Region

Viele Diskussionsrunden drehen sich deshalb um Strategien, wie die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz gestärkt werden kann – von Suchtprävention und Strategien gegen Überlastung bis zu Spezialthemen wie posttraumatischen Belastungsstörungen bei Lokführern nach Unfällen mit tödlichem Ausgang. Der Kongress startet mit mit Ortsterminen in verschiedenen Betrieben der Region wie etwa Brose in Würzburg oder Bavaria Yachtbau in Giebelstadt. Ab Donnerstag läuft dann das Programm im Congress-Centrum.