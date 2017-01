Neujahrsempfang der Stadt Würzburg Bischof Hofmann entschuldigt sich bei Missbrauchsopfern

Würzburgs Bischof Friedhelm Hofmann hat sich am Sonntag beim Neujahrsempfang der Stadt Würzburg an die Opfer von sexuellem Mißbrauch gewandt und sich bei ihnen erneut öffentlich entschuldigt.

„Die Missbrauchsfälle schmerzen und haben unser Bistum und mich ganz persönlich gebeutelt“, sagte der Bischof vor über 500 Menschen im Würzburger Rathaus.

Er bedauere das große Versagen Einzelner im Inneren der Kirche und das damit übergroß verursachte Leid von ganzem Herzen.

"Ich kann mich dafür nur entschuldigen, mich den Opfern zuwenden und präventiv für eine bessere Zukunft arbeiten." Der Würzburger Bischof Friedhelm Hofmann

"Gutmenschen" lassen Worten Taten folgen

Würzburgs Bischof Friedhelm Hofmann trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein.

Bischof Hofmann, der von Oberbürgermeister Christian Schuchardt als diesjähriger Gastredner eingeladen worden war, wird in diesem Jahr 75 Jahre alt und bietet gemäß Kirchenrecht Papst Franziskus seinen Amtsrücktritt an. Er unterstrich beim Neujahrsempfang erneut, dass er auch danach in Würzburg bleiben wolle.

"Würzburg, die Stadt und das Bistum, sind deshalb so liebenswert, weil es hier viele Gutmenschen gibt, die Worten Taten folgen lassen." Bischof Hofmann

Bischof will Wahl-Franke bleiben

Er habe die Franken seit seinem Amtsantritt als Bischof von Würzburg als Menschen erlebt, die das Herz zwar nicht auf der Zunge trügen, dafür aber beherzt in die Hand nähmen.

"Deshalb bleibe ich auch in Zukunft Wahl-Franke, und Würzburg bleibt meine Heimat." Bischof Hofmann

Der Bischof trug sich abschließend in das Goldene Buch ein: "Es ist mir eine Freude und Ehre in Würzburg sein zu dürfen."