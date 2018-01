Würzburg liegt an der Würz? Stadt Würzburg lädt Morgenmagazin-Moderatoren zum Geografie-Nachsitzen ein

Würzburg liegt an der Würz? Auf ein Gefrotzel zwischen den Moderatoren des ARD-Morgenmagazins (MoMa) reagiert die Stadt Würzburg nun augenzwinkernd – mit einer Einladung zum Stadt-Land-Fluss-Spiel in Würzburg.

Wie Stadtsprecher Christian Weiss dem Bayerischen Rundfunk am Donnerstag bestätigt hat, wolle er "noch heute die schriftliche Einladung" an den MoMa-Moderator Sven Lorig und den Sport-Experten Peter Großmann versenden. Darin werden beide nach Würzburg eingeladen, "um dort nochmal einen guten Brückenschoppen auf der Alten Mainbrücke zu trinken und bei einer Runde Stadt-Land-Fluss am Main ihre offensichtlich mangelhaften Geographie-Kenntnisse aufzufrischen".

Wenn der Main zur "Würz" wird

Die Stadt regiert damit auf ein flapsiges Gespräch im ARD-Morgenmagazin, in dem Lorig und Großmann über einen gemeinsamen "Mini-Kurzurlaub" plauderten, den sie gemeinsam in Würzburg verbracht hätten. Im Zuge dessen hätten sie Weißwein auf einer Brücke getrunken. Auf die Frage, wie denn der Fluss unter der Brücke nochmal hieß, antwortete Großmann lachend "die Würz wahrscheinlich". Nachrichtenmoderator Jan Hofer nahm den Faden zum Schluss seiner anschließenden Moderation dann nochmal auf.

Viele Reaktionen auf Moderatoren-Geplänkel

Das Morgenmagazin postete den Ausschnitt in den Sozialen Netzwerken, woraufhin die Stadt Würzburg ihre Einladung zu einem der berühmten "Brückenschoppen" – einer der jüngsten touristischen Attraktionen Würzburgs - schon mal als Kommentar ankündigte. Etliche weitere Kommentare von Nutzern der Social Media-Plattform der Stadt Würzburg und des Morgenmagazins folgten. Die meisten nehmen den Fall "Würzburg an der Würz" zum Anlass für weitere Wortspielereien wie "Dann liegt Hamburg an der Ham" oder meinen etwa "Danke für den ersten Kicheranfall des Tages" oder auch "Wunderbare Werbung – für Würzburg und den Fluss".