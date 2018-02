Wettbewerb für professionelle Pressefotografie World Press Photo Ausstellung in Kitzingen

Zum zwölften Mal in Folge präsentiert die Stadt Kitzingen in der Rathaushalle die World Press Photo Ausstellung. Bis zum 11. März gibt es die besten Pressefotografien aus dem Jahr 2016 zu sehen.

5.034 professionelle Fotografen aus 126 verschiedenen Ländern nahmen 2017 an dem Word Press Photo Wettbewerb teil. Insgesamt wurden 80.408 Fotos aus dem Jahr 2016 eingereicht. Die Gewinnerfotos werden in einer Ausstellung gezeigt, die innerhalb von einem Jahr in rund 100 Städten in 45 Ländern präsentiert wird, hierunter auch die fränkische Stadt Kitzingen.

Zum Zwölften Mal: Word Press Photo Ausstellung in Kitzingen

Zum zwölften Mal werden die preisgekrönten Fotos in der Stadt Kitzingen in der Rathaushalle präsentiert. Mit 21.000 Einwohnern ist Kitzingen der weltweit kleinste Ausstellungsort und sogar der einzige in ganz Franken. Rund 4 Millionen Menschen besuchen jedes Jahr weltweit die berühmte Ausstellung, davon 26.300 im Jahr 2017 am Standort Kitzingen. Seit 2007 verzeichnete die Stadt über 200.000 Besucher, die wegen der World Press Photos kamen.

Acht Kategorien mit einzigartigen, faszinierenden Fotos

Ausgestellt werden die preisgekrönten Werke von insgesamt 45 Fotografen aus 25 Ländern. In acht Kategorien wie Natur, aktuelle Themen und Sport vergibt eine internationale Jury die Preise. Das Ergebnis des Wettbewerbs sind einmalige Fotos, von denen jedes auf seine eigene Art und Weise fasziniert. Von einer Wasserschildkröte, die in einem Fischernetz ohne jegliche Überlebenschancen gefangen ist bis hin zu einer mutigen Frau, vor der schwerbewaffnete Polizisten zurückweichen.

Die Ausstellung ist vom 12. Februar bis zum 11. März täglich von 10 – 19 Uhr geöffnet und wird am Sonntagnachmittag (11.02.18) eröffnet. Der Eintritt für die Ausstellung ist dank Sponsoren frei.