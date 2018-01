Kundgebungen vor den Werkstoren Weitere Warnstreiks: IG Metaller in Unterfranken lassen nicht locker

Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie gehen heute auch in Unterfranken weiter. Warnstreiks und Kundgebungen sind unter anderem bei Schaeffler in Eltmann und bei den Fränkischen Rohrwerken in Königsberg geplant.

Das wird wieder laut: Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie gehen auch in Unterfranken in die nächste Runde. Nachdem am Mittwoch (10.01.18) Betriebe in Lohr, Bad Neustadt, Bad Brückenau, Kahl und Karlstadt bestreikt wurden, geht es nun unter anderem bei Schaeffler in Eltmann weiter. Dort ist um 9.30 Uhr eine Kundgebung geplant, an der auch Beschäftigte der Fränkischen Rohrwerke in Königsberg und von Bosch Rexroth in Augsfeld teilnehmen sollen.

IG Metall: Streiks bei Schaeffler und Bosch Rexroth

Ebenfalls um 9.30 Uhr findet bei der Firma WIKA in Klingenberg am Main eine Kundgebung statt. Eine weitere ist dann um 12.30 Uhr vor dem Werkstor von Bosch Rexroth in Volkach geplant. Die IG Metall verlangt für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie unter anderem sechs Prozent mehr Lohn sowie einen individuellen Anspruch, die wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden zu reduzieren.