Fahndung in Franken Weiter keine Spur von flüchtigem Sexualstraftäter aus Ansbach

Vor drei Wochen ist der Sexualstraftäter Reinhard Peter Just aus dem Ansbacher Bezirksklinikum ausgebrochen. Seither fahndet die Polizei nach ihm - schwerpunktmäßig in Mittel- und Unterfranken.

Bis Anfang Januar war Reinhard Peter Just in der geschlossenen Psychiatrie in Ansbach untergebracht. Dann kehrte er am 6. Januar von einem genehmigten Spaziergang auf dem Klinikgelände nicht mehr zurück. Seither fahndet die Polizei nach dem Sexualstraftäter.

Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth soll der Gesuchte im Bereich Unterfranken gesehen worden sein soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte er sich zumindest in einem Fall in der Nähe eines kirchlichen Kindergartens bei Würzburg aufgehalten haben, heißt es in einem internen Schreiben der Polizei. Im Fokus der Fahndung stehen demnach Mittel- und Unterfranken. Die Polizei hat Träger von Kindergärten und Kindertagesstätten angeschrieben, um die Mitarbeiter für die mögliche Gefahr zu sensibilisieren. Die Polizei in Mittelfranken hat zwar nicht mehr Personal als sonst im Einsatz. Sie treibt aber über ihre Ermittlungsgruppe die Fahndung voran.

"Bei uns ist eine Vielzahl von Hinweisen eingegangen, denen wir alle nachgehen. Eine Ermittlungsgruppe nimmt diese und weitere Hinweise entgegen." Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken

Auch von der Polizei in Unterfranken, wo Just gesehen worden sein soll, gibt noch keine neuen Erkenntnisse über den derzeitigen Aufenthaltsort des Sexualstraftäters.

Sexualstraftäter seit 25 Jahren im Bezirksklinikum

Laut Polizei wurde der 47 Jahre alte Mann 1992 wegen erheblicher Sexualstraftaten von einem Jugendschöffengericht verurteilt und wegen Wiederholungsgefahr auf richterliche Anordnung hin in die psychiatrische Fachklinik in Ansbach eingewiesen. Der Mann lebt dort seit 25 Jahren. Sein Sexualtrieb wurde seitdem mit Medikamenten unterdrückt - daher der Freigang.

"Bei uns werden diese Lockerungen - so nennt man das in der Forensik - unter sorgfältiger Abwägung gewährt. Das ganze Behandlungsteam ist beteiligt, auch die Staatsanwaltschaft wird angehört." Sprecherin der Bezirkskliniken Mittelfranken

Bei möglicher Begegnung bitte sofort Notruf wählen!

Noch wirken die Medikamente, doch die Wirkung lässt nach einiger Zeit nach - je länger der Mann unterwegs ist, desto gefährlicher könnte er werden. Alle, die den Mann erkennen, sollen umgehend die Polizei über den Notruf 110 alarmieren.