SPD schlägt Alarm In Franken wird das Wasser knapp

So formuliert es der Landtagsabgeordnete Klaus Adelt (SPD). Die Landtagsfraktion fordert die Staatsregierung in einem Antrag auf, schleunigst eine detaillierte Zustandsbeschreibung zu erstellen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Auch das bayerische Umweltministerium bezeichne die aktuelle Wassersituation in Franken als "schwerwiegend".

Besonders die Winzer leiden unter der Wasserknappheit

2016 sei das dritte Rekord-Wärmejahr in Folge gewesen. Gerade in Nordbayern, das 2015 unter einer wochenlangen Dürre gelitten habe, werde der Klimawandel auch in diesem Jahr drastische Auswirkungen auf die Wasserversorgung haben. Seit 2015 habe sich kaum neues Grundwasser bilden können, weshalb langfristig mit einem sinkenden Grundwasserspiegel gerechnet werde, so Adelt. "Das bekommen die Landwirte und Wasserversorger bereits heute zu spüren, besonders die Winzer in Unterfranken leiden darunter."

Als Sprecher für kommunale Daseinsvorsorge hat Adelt dabei auch die Stadtwerke und kommunalen Wasserversorger im Blick und warnt vor einer Doppelbelastung. "Viele Wasserversorger müssen in den nächsten Jahren nicht nur ihr bestehendes Leitungsnetz sanieren, sondern sich auch neue Wasserquellen erschließen. Am Ende werden das die Verbraucher merken, wenn man sie zum Wassersparen anhält und die entstehenden Kosten auf sie mit umgelegt werden müssen", warnt der Abgeordnete.