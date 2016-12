Ressourcen schonen Frammersbacher müssen Wasser sparen

In der Spessartgemeinde Frammersbach ist Wassersparen angesagt: Die Trinkwasserquellen im Rinderbach- und im Lauberbachtal liefern deutlich weniger Wasser, sodass es bei der Trinkwasserversorgung zu Engpässen kommen kann.

Die Gemeindeverwaltung fordert deshalb zum sparsam Umgang mit Trinkwasser auf. Insbesondere soll ab sofort auf Wagenwäsche mit Leitungswasser ganz verzichtet werden. Um frostbedingte Rohrbrüche zu vermeiden, sollen in der Frostperiode Wasserleitungen in leerstehenden Häusern, Wohnungen und Garagen sowie außen liegende Wasseranschlüsse abgestellt und winterfest gemacht oder zumindest frostsicher eingepackt werden. Die Gemeinde kontrolliert seit Wochen konsequent und ständig das Leitungsnetz in den Nachtstunden, um eventuelle Rohrbrüche zeitnah zu erkennen und zu beheben.

Änderung der Lage erst durch neue Wasserversorgung

Wie es aus dem Frammersbacher Rathaus heißt, ist die Wasserknappheit eine Folge der lan­gen Tro­cken­heit im zu En­de ge­hen­den Jahr. Wenn es nicht in den nächsten Wochen erheblich regnet, bleibt das Trinkwasser knapp, weil der Grundwasserspiegel in den Speichern bereits stark abgesunken ist. Die Lage dürfte sich erst mit Inbetriebnahme der neuen Wasserversorgung aus Habichsthal im Frühsommer entspannen.