Tarifkonflikt IG-Metall-Warnstreiks: Düker und Linde in Unterfranken betroffen

Die IG Metall hat erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Diesmal sollen die Beschäftigten ganztägig ihre Arbeit niederlegen. In Unterfranken sind der Staplerhersteller Linde in Kahl, Aschaffenburg und Weilbach sowie die Gießerei Düker in Karlstadt betroffen.

Die IG Metall rechnet mit rund 3.500 streikenden Beschäftigten bei Linde und 180 Mitarbeitern bei Düker. In Kahl am Main ist für 11 Uhr eine Kundgebung der IG Metall geplant. Am Donnerstag (1.2.) wird dann voraussichtlich die Großindustrie in Schweinfurt betroffen sein.

Gewerkschaft hält Druck aufrecht

Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft IG Metall in den laufenden Tarifverhandlungen weiter Druck auf die Arbeitgeber aufbauen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem sechs Prozent mehr Lohn für zwölf Monate Laufzeit und einen Anspruch auf kurze Vollzeit für alle. Außerdem soll es einen Zuschuss für Beschäftigte geben, die ihre Arbeitszeit reduzieren, um Kinder zu erziehen, Angehörige zu pflegen oder die in Schicht arbeiten. Von Arbeitgeberseite wird vor allem die Forderung nach kürzeren Arbeitszeiten vehement abgelehnt.